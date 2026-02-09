Super Bowl LX: New England sucumbe ante la "maldición" de los cero puntos

Suscríbete a nuestros canales

La historia no perdona, New England Patriots intentaron desafiar a los libros de récords en el Super Bowl LX, pero terminaron sumándose a una lista negra que parece imposible de romper. Con su derrota 29-13 ante los Seattle Seahawks, se extiende una racha lapidaria: ningún equipo que se va al descanso con 0 puntos ha logrado ganar el Super Bowl.

La "Maldición del Cero" al Medio Tiempo

Con este resultado, los equipos que no logran anotar en la primera mitad del gran juego ahora tienen una marca de 0-15 en toda la historia de la NFL. New England llegó al show de Bad Bunny con un preocupante 9-0 en contra, y aunque Drake Maye intentó reaccionar en la segunda mitad, el peso de la estadística fue demasiado grande.

Equipos recientes que sufrieron este destino:

Super Bowl LIII: Los Rams se fueron 3-0 al medio tiempo y perdieron.

Super Bowl XLVIII: Los Broncos se fueron 22-0 y cayeron ante los mismos Seahawks.

Super Bowl LX: Los Patriots se fueron 9-0 y perdieron 29-13.

Seattle Seahawks: Los amos de la ventaja temprana

Por otro lado, los Seahawks sellaron una temporada de leyenda. Con esta victoria, cierran el ciclo con un impresionante 12-0 cuando anotan primero (incluyendo postemporada). Seattle demostró ser el equipo más clínico de la liga: si toman la delantera, el rival puede ir despidiéndose del trofeo.