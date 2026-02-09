Super Bowl LX: Así fue la entrega del tofeo Vince Lombardi

Suscríbete a nuestros canales

Bajo la lluvia de confeti plateado en el Levi's Stadium, la directiva de Seattle Seahawks recibió el trofeo Vince Lombardi, consolidando su segundo título tras vencer 29-13 a los Patriots. El comisionado de la NFL entregó el galardón a la propiedad del equipo, simbolizando el éxito de una temporada perfecta donde jamás perdieron tras anotar primero.

El entrenador Mike Macdonald, visiblemente emocionado, alzó el trofeo ante los miles de aficionados que viajaron desde Seattle para presenciar la consagración de su defensa "Dark Side". Con Kenneth Walker III como MVP del partido y Sam Darnold redimiendo su carrera, la entrega del Lombardi marcó oficialmente el inicio de una nueva era de dominio en la Conferencia Nacional.