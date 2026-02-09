Este jugador se lleva el MVP del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Los Seattle Seahawks le pasaron por encima de principio a fin a los New England Patriots, para coronarse campeones en la edición 60 del Super Bowl y contaron con el protagonismo de su mayor figura durante todos los playoffs, en un desafío que pudiste disfrutar por la pantalla de Meridiano Televisión.

Evidentemente, ese jugador es Kenneth Walker III, quién se adjudicó el premio MVP, con una actuación estelar que lo llevó no solamente a alzar el trofeo, sino también a unirse a un grupo selecto en este tipo de encuentros.

Números de Kenneth Walker III en el Super Bowl:

Walker III sumó un total de acarreos de 27 y recorrió hasta 135 yardas, con su gran potencia y velocidad. Además, estuvo a punto de conseguir un touch down, pero hubo un pañuelo blanco previo.

Además, fue el único en su posición con un PRO de 5.0 y 30 largos, siendo el referente en cada jugada ofensiva terrestre de su equipo.

Kenneth Walker III se une a estos dos jugadores:

Con su notable rendimiento, Kenneth se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia con múltiples acarreos superiores a las 25 yardas, según el medio internacional ESPN.

Walker se unió a Timmy Smith (Washington), quien acumuló tres acarreos de esta distancia en la edición 22 y a Marcus Allen (Raiders), quien sumó dos acarreos similares en la edición XVIII.