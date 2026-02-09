NFL

Super Bowl LX: Mira la participación de lujo de Ronald Acuña Jr.

El grandeliga criollo estuvo presente en el magno partido de la NFL y no solo apoyando a Borregales

Por

Meridiano

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:18 pm
El Super Bowl LX estuvo repleto de celebriades, pero quizás ninguna tuvo una participación tan estelar como el venezolano, Ronald Acuña Jr

El pelotero venezolano, jugador de Bravos de Atlanta ya había aparecido desde el sábado 7 de febrero cuando se encontró con su compatriota Andrés Borregales a quién fue a apoyar 

Pero, Acuña Jr. también estuvo presente el día del Super Bowl con algunas participaciones estelares. Todas atadas al show de medio tiempo de Bad Bunny, donde apareció en "La Casita" junto a varias figuras.

Después el mayor de los hermanos Acuña también se tomó un par de fotos. La primera con el cantante boricua, Ricky Martin y después con el propio Bad Bunny 

Todo el show referente al Super Bowl y a la NFL la pudiste vivir a través de Meridiano TV y Meridiano.net 

