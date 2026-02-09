Super Bowl LX: Mira la participación de lujo de Ronald Acuña Jr.

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl LX estuvo repleto de celebriades, pero quizás ninguna tuvo una participación tan estelar como el venezolano, Ronald Acuña Jr.

El pelotero venezolano, jugador de Bravos de Atlanta ya había aparecido desde el sábado 7 de febrero cuando se encontró con su compatriota Andrés Borregales a quién fue a apoyar

Pero, Acuña Jr. también estuvo presente el día del Super Bowl con algunas participaciones estelares. Todas atadas al show de medio tiempo de Bad Bunny, donde apareció en "La Casita" junto a varias figuras.

Después el mayor de los hermanos Acuña también se tomó un par de fotos. La primera con el cantante boricua, Ricky Martin y después con el propio Bad Bunny

