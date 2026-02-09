Farándula

Super Bowl LX: Donald Trump critica la actuación de Bad Bunny

De nuevo el líder republicano rechaza el talento y brillo del boricua 

Elvis González
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 10:37 pm
Super Bowl LX: Donald Trump critica la actuación de Bad Bunny
Donald Trump y Bad Bunny / Cortesía
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su perfil de Truth para criticar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que realizó Bad Bunny.

Desde que se anunció al intérprete de “Debí tirar más fotos” para el show, el líder republicano se había mostrado muy molesto e inconforme, misma que ha compartido este domingo 8 de febrero en su perfil.

Palabras de Trump

El magnate aseveró que nadie entendió lo que cantaba el boricua, quien recibió en el show a dos grandes estrellas como Ricky Martin y Lady Gaga.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante sobre todo para los niños que lo ven”, escribió.

La opinión ha despertado un debate en redes sociales, ya que muchos latinos aseguran que Benito Martínez Ocasio, realizó un espectáculo único, en representación de la comunidad hispana en Estados Unidos.

