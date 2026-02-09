NFL

Super Bowl LX: Ronald Acuña fue parte del show de Bad Bunny en "La Casita"

El cantautor puertorriqueño se encargó del show de medio tiempo del Super Bowl 

Por

Neyken Vegas
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 09:52 pm
Super Bowl LX: Ronald Acuña fue parte del show de Bad Bunny en "La Casita"
FOTO: CORTESÍA
Bad Bunny superó las expectativas con su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LX e igualmente sorprendió con sus invitados, entre los que incluyó Ronald Acuña Jr.

Aunque, para.muchos, el jugador de las Grandes Ligas pasó desapercibido en primera instancia, lo cierto es que Acuña estaba "camuflado" entre los bailarines en incluso otros artistas, que se encontraban en "La Casita".

Ronald Acuña se lo tenía "calladito":

Aunque, el "Abusador" había manifestado que asistiría al Super Bowl, todos esperaban que solamente sería espectador, apoyando a su compatriota Andrés Borregales.

Sin embargo, el oriundo de La Sabana sorprendió, tras aparecer en un grandioso show en conmemoración a la raza latina que levantó a todos de sus sillas en el Levi's Stadium y a los millones de espectadores que lo presenciaron a través de las pantallas de Meridiano Televisión totalmente en vivo.

NFL