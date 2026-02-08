Para disfrutar en grande los Carnavales: Más de 1,700 dólares arrojaron los seis aciertos del 5y6 de La Rinconada para este domingo 8-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero, en el hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marcó el inicio de una jornada que prometió emociones interesantes, con un dividendo excelente para el 5y6 nacional con seis aciertos.

Por esta razón, la sexta reunión del primer meeting presentó su programación de 11 competencias que incluyó una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5 y 6 nacional, que prometió dividendos.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.288.252.250,00 de los cuales Bs.40.355.315,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.155.656.215,00.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para Yarel (número 14), con un dividendo de Bs. 1.103,30 a ganador y la monta de Samuel Yanez en yunta con Ismael Martínez, en tiempo para 1.300 metros de 82”4.

En la séptima carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue por vía reglamentaria, para Lumiere (número 9) tras el distanciamiento de Papa Stefano (número 2) el ganador contó con la monta de Maikel Rodríguez; fue ensillada por Wladimir Sánchez, y corrió en tiempo de 81”4 para 1.300 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Baco (número 9) con el jinete José Alejandro Rivero, quien recibió las instrucciones de Fernando Parilli Jr, para ganar en crono de 72”4 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, novena carrera, el triunfo fue para Calgary (número 1) con la monta de Jonathan Aray en yunta con Gabriel Márquez que agenció crono de 66”3 para 1.100 metros.

En la décima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Tale Fo May (USA) (número 3) se alzó con la victoria con la monta de Julio Moncada en yunta con José Luis Balzan. La consentida del stud “Mi Chinita” agenció crono de 99”.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, undécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Star Plus (número 1) con la monta de Oliver Medina, para el entrenador Carlos Luis Uzcategui.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 4679, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 8.547,66. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 235 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.655.744,57.