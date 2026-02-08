NFL: Equipos de Caracas se unen en apoyo a Andy Borregales

Suscríbete a nuestros canales

El deporte venezolano vive una jornada sin precedentes. Este domingo, los ojos de todo un país se posan sobre el escenario del Super Bowl LX. No se trata de un diamante de beisbol ni de una cancha de fútbol, sino del emparrillado de la NFL. Andy Borregales, el talentoso pateador de los New England Patriots, se convierte oficialmente en el primer criollo en disputar activamente la gran final del fútbol americano, elevando el orgullo nacional a niveles históricos.

Tanto los Leones del Caracas como el Caracas FC han utilizado sus plataformas digitales para enviar mensajes de aliento al joven caraqueño, quien hoy representa mucho más que a una franquicia estadounidense.

La noticia no pasó desapercibida para los gigantes del deporte local. A través de sus perfiles oficiales en la red social X (anteriormente Twitter), ambas organizaciones manifestaron su apoyo total. Desde la cueva melenuda, el mensaje fue contundente y cargado de identidad. Los Leones del Caracas destacaron la magnitud de ver a un compatriota en la vitrina más grande del deporte mundial.

"Venezuela en alto. Andy Borregales se convertirá esta noche en el primer venezolano en disputar un Super Bowl con los Patriots. ¡Vamos, Andy! #CaraquistaSoy", expresaron en su cuenta de X, vinculando la mística del equipo con el éxito del pateador.

Por su parte, el Caracas FC también se pronunció en la misma red social para rendir tributo al origen del jugador. "La historia se escribe con nombre caraqueño. Hoy nos representas en el escenario más grande del fútbol americano. El equipo, la hinchada del Rojo, tu ciudad y Venezuela están contigo", publicó el club en X, subrayando que el éxito de Borregales es un triunfo para toda la ciudad que lo vio crecer.

Un camino de récord desde la capital hasta la NFL

La llegada de Andrés "Andy" Borregales al Super Bowl LX no es una casualidad. Tras una carrera universitaria brillante con los Miami Hurricanes, donde se consolidó como uno de los pateadores más precisos del sistema, dio el salto al profesionalismo con una madurez asombrosa. En su campaña con los Patriots, ha demostrado una frialdad técnica necesaria para manejar la presión de los momentos decisivos.

Aunque su hermano José Borregales formó parte de la plantilla campeona de Tampa Bay hace unos años, Andy marca un hito superior al ser el primer venezolano que verá acción en el campo durante el partido final.