NFL: El escandaloso costo de la publicidad de medio tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX no solo definirá al monarca de la NFL en la temporada 2025. También marcará un hito histórico en las finanzas del entretenimiento global. La cadena NBCUniversal ha reportado una demanda publicitaria que desafía los registros previos de la industria.

Mark Marshall, director de publicidad global de la cadena, reveló que los espacios de 30 segundos alcanzaron un promedio de 8 millones de dólares. No obstante, algunas franjas exclusivas durante el choque entre New England Patriots vs Seattle Seahawks ya rozan los 10 millones.

Este incremento sitúa a la edición 60 del Super Bowl como la más costosa de la historia; incluso superando los números reportados por FOX durante la temporada pasada. El mercado publicitario reacciona con euforia ante el alcance masivo que promete la retransmisión oficial este domingo.

Bad Bunny y las barreras que debe romper en el Super Bowl LX

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX es una de las grandes sorpresas de la temporada. El boricua tiene una responsabilidad importante que podría quedar en los libros de historia con tres barreas por superar: Latina, élite e inmortal.

La barrera latina: superar los 103 millones de espectadores que logró el Show de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV (2020). El 'conejo malo' espera ser el artista latino con mayor audiencia en la historia de los eventos de entretenimiento de los Estados Unidos.

La barrera élite: alcanzar los 120 millones para igualar las figuras de Rihanna (Super Bowl LVII con 121 millones en 2023) y Usher (Super Bowl LVIII con 129.3 millones en 2024). El boricua se consolidaría en el top 3 de los show de medio tiempo en la historia del Super Bowl.

La barrera inmortal: alcanzar los 130 millones para estar a la altura de Kendrick Lamar en 2025 (Super Bowl LIX 133.5 millones) y Michael Jackson en 1993 (Super Bowl XXVII con sus 133.4 millones). Una barrera que es todo un reto para el artista latino.