NFL: Así fueron los anillos de cada campeón del Super Bowl

La Liga de Fútbol Americano (NFL, por si siglas en español) está en su semana más importante ya que el próximo domingo 8 de febrero se realizará la edición 60 del Super Bowl. En el marco de la jornada más relevante del deporte más importante de Estados Unidos, la NFL publicó en sus redes sociales cómo fueron todos los anillos de campeones de la historia.

En la publicación se puede ver el diseño que eligió cada equipo tras su consagración como el "mejor del mundo" en la disciplina de fútbol americano. El de Greed Bay Packers, que fue el primer ganador en 1966 optó por un diseño dorado ovoide como el balón y un diamente en el medio.

Los máximos ganadores

Los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers comparten el récord de más títulos en la historia de la NFL, con seis campeonatos cada uno. Los Patriots, bajo la dirección del legendario entrenador Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady, lograron sus títulos en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

Por otro lado, los Steelers, dominaron la década de los 70, ganaron en 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009.

Hay que hacer una mención especial en este renglón, ya que los Green Bay Packers son los más ganadores del deporte como tal, cuando se considera la era previa al Super Bowl cuando se unificaron las ligas desde 1966: (15): 1929, 1930, 1931, 1936, 1939, 1944, 1961, 1962, 1965, 1966 (I Super Bowl), 1967 (II Super Bowl), 1996 (XXXI Super Bowl) y 2010 (XLV Super Bowl)

Dónde ver el Super Bowl en Venezuela

Hasta el año pasado era impensable que Venezuela se fuera a paralizar para ver la final de la NFL más allá del espectáculo de medio tiempo; esto se debe a que el país nunca ha practicado de forma masiva el deporte más seguido en Estados Unidos.

Sin embargo, este 8 de febrero, toda la nación se sentará por primera vez en la historia a rezar y mandar su aliento al caraqueño Andrés Borregales, quien se convirtió en el primer venezolano en jugar un Super Bowl.

La edición 60 del Super Bowl se realizará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, entre los New England Patriots de Borregales y los Seattle Seahawks. El juego está pautado para comenzar a las 7:30 p. m. (hora de Venezuela) y podrá verse en exclusiva por Meridiano Televisión y Meridiano.net.

El Super Bowl LX tendrá como protagonista a los Seahawks, quienes defienden el banderín de la Conferencia Nacional (NFC) tras vencer a Los Angeles Rams con un marcador de 31-27. Por su parte, los Patriots sobrevivieron a los Denver Broncos y a las inclemencias del tiempo con una victoria de 10-7 en el Juego de Campeonato de la Americana (AFC). Cabe destacar que ambas finales de conferencia se definieron en el último minuto, lo cual augura que el Super Bowl LX tendrá un desenlace dramático.

Los venezolanos también podrán disfrutar no solo el partido, sino también el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. Una presentación que promete romper récords y marcar historia en la NFL al realizarse totalmente en español.