LVBP: Este jugador se queda con el Premio Robert Pérez como el MVP de la final

El oriundo de Guatire sacó su mejor versión ofensiva de la mano de Maltín Polar para ser el más valioso de Navegantes del Magallanes

Theoscar Mogollón González
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 11:25 pm
Foto: @magallanesbbc
El 2 de enero del 2026 será otra fecha histórica para Navegantes del Magallanes, pues conquistaron su título 14 gracias a un recital ofensivo sobre Caribes de Anzoátegui. Parte de ese gran despliegue que tuvo el equipo a lo largo de la final tuvo como protagonista principal a Leandro Cedeño, quien se quedó con el Premio Robert Pérez al Jugador Más Valioso.

Cedeño nunca paró de batear

Tanto en las victorias como en las derrotas, el oriundo de Guatire se dedicó a castigar a todos los lanzadores rivales. Y es que en cinco de los seis compromisos siempre remolcó al menos una carrera, convirtiéndose en el bateador más letal de la fase final.

Entre sus proezas resaltan la nueva marca de carreras impulsadas que estableció en una final de LVBP, con 14; así como los cuatro jonrones que disparó para empatar el tope de Navegantes del Magallanes en estas instancias.

Leandro Cedeño comenzó a destacar en el juego 1 con par de indiscutibles, uno de esos cuadrangular, y tres carreras remolcadas. Para el tercer careo también duplicó, con el detalle que fueron par de vuelacercas con cuatro impulsadas. Por su parte, en el cuarto encuentro bateó doble y jonrón con cinco empujadas.

Números de Leandro Cedeño en la final 2025-2026

  • 6 juegos
  • 22 turnos al bate
  • 7 hits
  • 2 dobles
  • 4 jonrones
  • 14 carreras impulsadas
  • 7 carreras anotadas
  • 6 bases por bolas
  • 4 ponches
  • .318 AVG
  • .448 OBP
  • .955 SLG
  • 1.403 OPS

 

