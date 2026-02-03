Esta es la cantidad de títulos que alcanza Magallanes en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes acaban de alzarse como campeones de una histórica temporada 2025-2026, para ellos, marcada por las grandiosas remontadas y por lo tanto, es importante saber, ¿Cuántos títulos suman los turcos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)?.

Los dirigidos por Yadier Molina superaron a Caribes de Anzoátegui en el sexto duelo de la instancia decisiva, para quedarse con la serie 4-2 y de esa manera, alcanzaron su tercera corona jugando en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

¿Cuántos títulos tiene Magallanes en la pelota criolla?

Este anillo, significó el primero para los "Filibusteros" desde la campaña 2021-2022, en aquella ocasión también superaron a la "Tribu". Asimismo, es el tercero en las últimas cinco finales que han disputado.

En total, ya son 14 las veces que la "Nave Turca" ha sido monarca de la LVBP en sus 108 años de fundados, siendo el segundo equipo más ganador en la historia del beisbol venezolano. El único conjunto que tiene más anillos de campeón que los turcos, es el de Leones del Caracas (21).

Magallanes domina a Caribes en finales:

Hay que señalar también, que Magallanes amplió su ventaja sobre Caribes en instancias decisivas, motivado a que han sido campeones en tres de cuatro finales en las que se han medido estas dos franquicias, todas en las últimas dos décadas.

En total, estos equipos han disputado 23 choques en series decisivas, saliendo la nave con un triunfo en 13 de ellos y perdiendo 10, para liderar de momento, esta rivalidad moderna.