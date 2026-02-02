Farándula

La “Gran Gira Internacional” de Natalia Jiménez llega al Poliedro de Caracas

En marco a la celebración del “Día del amor y la amistad” la destacada artista española vuelve a Venezuela

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 11:09 am
Natalia Jiménez / Cortesía
El próximo sábado 28 de febrero el Poliedro de Caracas se vestirá de gala para recibir a la reconocida cantautora española Natalia Jiménez, quien regresa a nuestro país con su exitosa “Gran Gira Internacional”. 

“Me muero”, “El Sol no regresa”, “Creo en mi” y “Algo más”, serán algunos de los temas que interpretará la multipremiada artista para celebrar, a lo grande, el mes del amor en Venezuela. 

Las entradas para este evento, que estará bajo la producción de Invershow, pueden adquirirse a través de www.mitickera.com. También se encuentran disponibles en el restaurante Camildeli -ubicado en Los Palos Grandes- y las taquillas de Metropark (Chacaito). 

 

