Miguel de León responde sin filtro a su exesposa Gaby Spanic

Hace algunas semanas la actriz Gaby Spanic, habló en una entrevista de su relación con el actor Miguel de León. La artista fue muy clara en decir que tras la ruptura de ambos en el año 2002, tuvo que darle la mitad de todo lo que tenía.
Declaraciones de Gaby
La Miss Guárico en el Miss Venezuela 1992, indicó que en su momento decían que ella le había montados lo cuervos a Miguel con otro actor, situación que rechazó, asegurando que no había ya conexión entre ambos.
“No estaba intentando salvar nuestro matrimonio, ya no había ganas, yo le fui muy sincera de lo que sentía, y le comente qué quería el divorcio, ya nuestro amor se había acabado. No se puso las pilas, busque psicólogo, terapias, pague pasajes de viajes, y no pasó nada”, comentó.
Miguel responde
En una reciente entrevista para “Sábado en la noche”, el actor que compartió con Spanic en la exitosa novela “La Usurpadora”, no dudo en salir en su defensa y aclarar las declaraciones de su exesposa.
Aseveró que ambos tenían una cuenta bancaria en Estados Unidos, en el que tenía solo el 25 por ciento y fue lo que pidió al momento de poner punto y final al matrimonio.
“Nunca ocurrió lo que ella está diciendo, jamás ocurrió. Los apartamentos de aquí que eran dos, una quedó con ella y otro mío. Sigo viviendo en ese mismo apartamento que yo compre. Jamás viví de ella”, indicó.
Además, resaltó que en su época de amor con la artista, realizó muchas novelas en México, en las que ganó mucho dinero.
Boda televisada
Fue el 23 de octubre de 1997 que la guapa Gabriela Spanic y Miguel de León se casaron, en una bonita ceremonia transmitida a todo el país por “Súper Sábado Sensacional”, de Venevisión.