Miguel De León reaparece en redes sociales: Así luce a los 63 años

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los actores más queridos, respetados y seguidos de Venezuela, es Miguel De León, el galán dio vida a grandes personajes en telenovelas nacionales e internacionales. Recientemente el artista posteó en Instagram una fotografía, despertando bonitos comentarios.

Un reencuentro único

Miguel publicó una imagen en la compañía de su amigo y colega Henry Soto, ambos aparecen muy sonrientes y posando para cámara.

Para el artista fue un excelente y bonito reencuentro con Soto, para recordar momentos, vivencias e historias compartidas en la época de oro de la televisión nacional, cuando cada año se realizaban producciones únicas, muchas de ellas se mantienen en el recuerdo de los criollos.

“Con mi estimado Henry Soto. Hay Reencuentros que no solo traer recuerdos y vivencias, sino nuevas expectativas. Se vienen cosas”, escribió Miguel, despertando mucha curiosidad sobre un posible proyecto de ambos.

Aunque no son esos jóvenes que robaron el corazón a muchas venezolanas a través de la pantalla, mantienen esa esencia y sonrisa.

Mensajes de cariño

Internautas y figuras artística del país no dudaron en comentar mensajes de cariño y respeto para ambos actores, por su impecable trayectoria.

Carolina Perpetuo, Coraima Torres, Carmen Julia Álvarez y Dilia Waikkarán, escribieron palabras de compañerismo.

El público quedó atento al proyecto de ambos que pudiese ser para finalizar este 2025 o para el 2026.