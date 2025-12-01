Una nueva gesta: Yonkleiver Díaz firma un resultado inolvidable en el óvalo de Coche

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Yonkleiver Díaz no cesa de destacar. Este profesional, con experiencia de talla internacional, alcanzó la victoria número 100 en su carrera el pasado 9 de noviembre. Posteriormente, el 23 de noviembre sumó la victoria 101 a bordo de Rey Saturno.

Su lucha y constancia se manifiestan semana a semana en las mañanas de trabajo en La Rinconada. De la mano de su agente, el "Morocho García", Díaz no descansa en busca de las mejores oportunidades.

Una Jornada de Récords y Dobletes: La Rinconada Jinete

La tarde de ayer, la reunión número 46 presentó 12 interesantes competencias. La jornada no solo estuvo marcada por el monto récord en la recaudación del 5y6, sino que también tuvo a Díaz como uno de los protagonistas centrales, con un total de cinco montas programadas.

Díaz se convirtió en uno de los jinetes más destacados de la reunión. Su primera victoria llegó en la sexta carrera, una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera.

El Retraso y la Reivindicación con Ganbatte

El jinete condujo al ejemplar Ganbatte, del trainer Rubén Lanz. A pesar de retrasar en la partida, Díaz actuó con rapidez, puso al ejemplar inmediatamente en carrera y pasó a dominar la prueba. Consiguió una gran victoria con tiempo final de 80.2 para los 1.300 metros. Lo más resaltante fue el dividendo sorpresa de Bs 1.166 por ganador.

Victoria de Punta a Punta y Hazaña Personal: Reunión 46

Posteriormente, en la novena carrera (tercera válida), el jinete se hizo caballero de la yegua Victoria de Oro del trainer Heli García Jr. Esta vez, Díaz ganó de punta a punta, sin dar ventajas durante el recorrido de 1.200 metros.

De esta manera, el jinete acumula un total de 15 victorias esta temporada. Además, marcó un hito personal en su trayectoria en el óvalo de Coche, ya que por primera vez en su carrera en La Rinconada, logró ganar dos carreras en una misma tarde. Con este doblete, su cifra total de victorias de por vida asciende a 104.