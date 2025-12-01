Thunder ruge con récord 19-1 y se une a un club histórico de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El Oklahoma City Thunder ha puesto a la liga en aviso. Su arranque de temporada no es solo impresionante, sino que lo ha catapultado directamente a las páginas doradas de la historia de la NBA. Al conseguir un récord de 19-1 en sus primeros 20 encuentros, el equipo se ha unido a un club de élite que simboliza el dominio absoluto al inicio de una campaña.

En 79 años de historia de la NBA, solo cinco equipos han logrado un récord de 19-1 o mejor tras 20 partidos. El Thunder actual comparte ahora este prestigio con algunas de las escuadras más recordadas y dominantes de la historia reciente y pasada de la liga.

El club de los inicios perfectos

A lo largo de la historia de la liga, solo cuatro equipos habían logrado comenzar con un balance tan dominante, siendo el mejor el de los Golden State Warriors de la temporada 2015-2016, que lograron un inalcanzable 20-0 antes de sufrir su primera derrota (aunque finalmente perdieron las Finales de la NBA).

El registro de 19-1 del Thunder actual iguala el conseguido por otras tres potencias del pasado, dos de las cuales terminaron levantando el trofeo al final de la temporada. Los Houston Rockets lograron el 19-1 en 1993-1994, una campaña que culminó con el campeonato de la NBA. Anteriormente, los New York Knicks de la temporada 1969-1970 también lograron el 19-1 y se coronaron como campeones.

El único equipo que logró este balance y no alcanzó las Finales fue el de los Portland Trail Blazers en 1990-1991, que fueron eliminados en las Finales de Conferencia.

El registro de 19-1 es especialmente significativo si se observa este historial: de los cuatro equipos que lo lograron en el pasado, dos terminaron levantando el trofeo Larry O'Brien, demostrando que un arranque tan arrollador suele ser un fuerte indicador de potencial de campeonato.

El actual equipo de OKC, construido en torno a su joven núcleo de talentos, parece haber encontrado una química devastadora que se traduce en victorias. Si bien la temporada es larga y el desafío de los playoffs está por delante, este histórico inicio establece al Thunder como uno de los principales contendientes en la Conferencia Oeste y alimenta las esperanzas de la fanaticada de Oklahoma por su primer título en la ciudad.