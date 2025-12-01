LVBP: Harold Castro desata su poder en días consecutivos y acecha el liderato jonronero de los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El bate de Harold Castro se ha convertido en una fuente de poder constante para los Leones del Caracas. El versátil pelotero ha encendido la ofensiva melenuda al conectar jonrones en días consecutivos, una hazaña que lo coloca de lleno en la pugna por ser el líder de cuadrangulares del equipo en la temporada 2025-2026 de la LVBP.

En su más reciente actuación, a pesar de la derrota de los Leones ante los Bravos de Margarita, Castro se fue de 5-1, siendo su único indiscutible un sólido cuadrangular. Con este batazo, el ahora jardinero de los capitalinos alcanzó la marca de cinco jonrones en la zafra, igualando a Yonathan Daza en el segundo puesto de la tabla interna y quedando a solo uno del actual puntero, Brainer Bonaci.

El poder exhibido por Castro marca un hito personal significativo: es la primera vez que logra conectar un estacazo de vuelta completa en días seguidos durante la ronda regular desde noviembre del 2024.

Además, el hito de cinco o más cuadrangulares representa la tercera vez en su carrera en el béisbol venezolano que logra tal registro. Tras alcanzarlo en 2023, en 2024 implantó un récord personal al despachar 15 pelotas en 48 juegos.

A corte del 1 de diciembre de 2025, Harold Castro presenta una sólida línea ofensiva con 42 imparables, nueve dobles, sus ya mencionados cinco jonrones, 23 carreras anotadas y 21 carreras impulsadas, confirmando que su constancia al bate es una pieza clave en las aspiraciones de los Leones del Caracas.