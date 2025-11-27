LVBP

LVBP: Harold Castro se fue para la calle e ilusionó por momentos a Leones con la victoria

El Tren del 23 no ha parado de batear desde que se estrenó en esta temporada con los melenudos

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:52 pm
Foto: @leones_cbbc
Un jonrón siempre es motivo de alegría, especialmente cuando se conecta en casa. Sin embargo, la alegría del enorme batazo que protagonizó este miércoles Harold Castro se desvaneció por completo, ya que al final los Leones del Caracas cayeron por 5 a 4 ante Tigres de Aragua.

Como ha sido costumbre en esta temporada 2025-2026, el Tren del 23 encendió las gradas del Estadio Monumental con uno de esos swing de gradas de los que tiene acostumbrado a su fanaticada. De esa manera sumó su tercero del año, además que extendió a tres sus juegos multi-hit.

Harold sigue intratable con el madero

El momento de algarabía sucedió en la parte baja del octavo. Allí, Harold Castro no perdonó un lanzamiento alto del relevista Edwar Colina e hizo desaparecer la pelota entre los jardines central e izquierdo. Además, de esa manera le dio la ventaja parcial a los Leones del Caracas por 4 a 3.

Pero ese no fue el único aporte del grandeliga venezolano. Previamente, en el tercer inning, conectó su noveno doble de la campaña, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home tras un elevado de sacrificio de Aldrem Corredor. Al final se fue de 4-2 con doble, jonrón, una carrera impulsada y dos anotadas.

Asimismo, cabe resaltar que contaba con una racha de 12 juegos seguidos conectando al menos un hit, hasta que el pasado 21 de noviembre se fue en blanco. De hecho, solo en dos presentaciones de las 23 que tiene hasta hoy no disparó ningún imparable.

Números de Harold Castro en la temporada 2025-2026 de la LVBP

  • 23 juegos
  • 93 turnos al bate
  • 38 hits
  • 9 dobles
  • 3 jonrones
  • 17 carreras impulsadas
  • 21 carreras anotadas
  • 6 bases por bolas
  • 25 ponches
  • .409 AVG
  • .436 OBP
  • .602 SLG
  • 1.038 OPS

 

Beisbol