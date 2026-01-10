Hipismo

¡Todo listo para el arranque! Con fechas confirmadas y traqueos en mano el INH comienza la temporada 2026 por todo lo alto

En horas de la noche de este viernes fueron publicados los traqueos para la primera reunión en La Rinconada

Por

Darwin Dumont
Sabado, 10 de enero de 2026 a las 09:00 am
Cortesia
Valencia y La Rinconada reanudan sus actividades con las primeras reuniones del año 2026. Las autoridades y los aficionados tienen la esperanza de que el nuevo calendario esté a la altura o supere los éxitos de la temporada anterior.

Los aficionados a las carreras de caballos están de fiesta, al enterarse de que la temporada de 2026 ya tiene establecido su inicio. De acuerdo con información oficial, el Hipódromo Internacional La Rinconada comenzará su calendario de encuentros el domingo 18 de enero. El óvalo de Hinava (Valencia), en cambio, se abre el sábado 17 de enero.

Además, ya pueden descargar los traqueos correspondientes de esta semana, información suministrada por la División Oficial de Toma Tiempos del @OficialINH presenta la hoja de ejercicios de los ejemplares del Hipódromo Internacional #LaRinconada de los días, jueves 08 y viernes 09 de enero de 2026.

Temporada que servirá de fortalecimiento del hipismo venezolano que regresa renovado y con mas fuerzas.

 

Sabado 10 de Enero de 2026
