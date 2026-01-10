Es solo el principio: Emisael Jaramillo sacó la clase y se fue de 3-3 con longshot incluido de $50 a ganador en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes el hipódromo de Santa Anita Park, celebró una cartelera de diez carreras sin incluir pruebas tipo Stakes. En la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo, luego de conseguir su primera victoria hace siete días atrás (viernes 2 enero) comenzó esta semana imparable, en especial la jornada de este viernes 9 de los corrientes donde alcanzó tres victorias en igual número de actuaciones.

Santa Anita Park: Hat-trick para Emisael Jaramillo

Emisael Jaramillo, que causó revuelo tras anunciar a finales del pasado año que buscaría la temporada invernal nuevo horizontes, hacia California, luego de destacar en La Florida, el jockey criollo decidió contratar los servicios de Tom Knust, un agente de jinete reconocido en la zona para cumplir campaña al menos, hasta el mes de julio, cuando finalicen los meetings de Santa Anita Park.

Lo cierto del caso que Jaramillo, consiguió un Hat-trick este viernes en yunta con el entrenador Doug O’Neill, con quien tiene contrato en principio. Jaramillo, consiguió la primera victoria en la segunda del programa con el ejemplar Crazy Cavalier, que corrió detrás de la velocidad hasta promedia la última curva, para avanzar con fuerza desde la última posición por líneas externas y conseguir el triunfo en crono de 69 flat para 1.200 metros.

Acto seguido, llegó el triunfo sobre la yegua Robusta, que se convirtió en un longshot en la taquilla de $51,60 a ganador, en la tercera carrera de la jornada. Robusta y Jaramillo, aprovecharon la velocidad para colocarse al frente del pelotón y llegar a la meta de extremo a extremo, con registro de 95,3 para la clásica milla a dos vueltas.

La tercera victoria de la tarde llegó en la décima carrera de la jornada sobre el ejemplar Lovin’ Ont he Run, que figuró como la favorita de la carrera exclusiva por un Claiming de $35,000 en 1.200 metros en pista de grama. Lovin’ Ont he Run con Jaramillo, se colocó cuarta desde la partida. En la recta final apresuró el paso para tomar el control de la carrera y ganar por una ventaja de un cuerpo y medio en crono de 68,2.

Santa Anita Park: Jaramillo le restan compromisos de fuerza

El sábado contará con las montas de Ah Jeez para Doug O’Neill en la octava de la cartelera y en la décima lleva a Cullen J para Richard Baltas.

Para la jornada del domingo, donde fueron programadas diez carreras, Jaramillo tendrá siete montas, entre ellas No Bad Beats en Las Flores S. (G3) y Miss Lizzy en Las Cienegas S. (G3), ambas entrenadas por Doug O’Neill.

Emisael Jaramillo cuenta con 1886 victorias de por vida; 14 lo separan de las dos en Estados Unidos. Este año cuenta con cuatro victorias, dos segundos y ganancias de $135.100.

Es solo cuestión de tiempo. Jaramillo, demostró con estos tres triunfos que está a la altura de este circuito. Mostró su versatilidad, de llevar ejemplares en velocidad, intermedia y atropella. Al tomar el pulso a las pistas de Santa Anita, Jaramillo, más temprano que tarde, estará en tope del standing.