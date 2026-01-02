¡Yaaaaa, estaaaaá! Emisael Jaramillo rompe el maidem y consigue su primera victoria en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica en el hipódromo de Santa Anita Park, que se localiza en el condado de Arcadia, California, volvió a empezar este viernes 2 de enero. Después de dos días de suspensión debido a condiciones climáticas extremas, y con lluvia también durante el día, se lleva a cabo un programa de ocho carreras, sin incluir pruebas Stakes.

El jinete venezolano Emisael Jaramillo, durante la cartelera consiguió su primera victoria en la naciente temporada y en este circuito californiano, encima del ejemplar Dirty Words, para el entrenador Doug O’Neill.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo se estrena en la temporada

La quinta carrera de la jornada fue reservada para un Claiming de $20.000 en distancia de 1.100 metros en pista de arena, para machos de 4 y más años que no han ganado tres carreras. Dirty Words, enfrentó a siete rivales. Con la monta de Emisael Jaramillo, aprovechó su velocidad para ganar “wire to wire” e hilvanar su tercera victoria consecutiva.

Dirty Words, propiedad de Besecker, Joseph E. y Rothblum, Steve, completó su octava presentación con ganancias superiores a los 50 mil dólares en el banco. Este hijo de Thousand Words en la yegua Tenacious Heart por Into Mischief, bajo el control de Jaramillo utilizó parciales de :22 y :44,4 con registro final de :61,4, y colocar un margen de no menos de cinco largos sobre Broadway Unions.

Emisael Jaramillo: Próximos compromisos

Al jockey venezolano Emisael Jaramillo le restan dos montas en la presente cartelera. En la sexta carrera guiará Hawker para Andy Mathis y Miz Clubcali para Steve Knapp.

Para la jornada del sábado tendrá cuatro compromisos. En la primera guiará a Lucky Tiger para Leonard Powell. En la quinta, llevará a No Cap para Brian Kroiner; luego, en la séptima, estará sobre Enterdadragon para Philip D’Amato, y cierra con Angelica Bay (Ire) en la novena para Doug O’Neill.

Jaramillo concluye la semana con la programación dominical con par de montas. Chapter One (Doug O’Neill) y Nell’s Legacy (Philip D’Amato), en la séptima y novena carrera respectivamente.