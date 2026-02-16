La tierna declaración de amor de Cristian, el hijo de Marc Anthony

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Muñíz, hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, se convirtió en protagonista el pasado 14 de febrero tras compartir una amorosa publicación que conmovió a sus seguidores.

El joven enamorado dedicó unas palabras sinceras a su novia Kylie, con quien mantiene una relación de más de siete de años, demostrando que, a pesar del pasar de los años, su amor sigue intacto.

El emotivo mensaje de Cristian

En medio de la celebración por el Día del Amor y la Amistad, Muñíz publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su pareja acompañadas de un mensaje lleno de cariño y emoción.

“Te amo! Happy Valentine’s Day fool!”, se lee en la descripción del post que contiene fotos de la pareja y también de ambos acompañados de su mascota.

En el mes de enero, Cristian y Kylie celebraron sus 7 años de noviazgo y la chica no tardó en desbordar amor por su chico: “7 años con la persona más maravillosa que jamás haya existido. Te amo más de los que las palabras puedan expresar, Cris”.

El joven que sigue los pasos de su familia

Cristian no es solo el hijo mayor de una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento latino. Su vida ha estado bajo el ojo público desde que nació debido al legado mediático de sus padres.

A pesar de esto, ha sabido cuidar su privacidad y expresar sus sentimientos de una manera honesta, sin caer en el drama que a veces rodea a los hijos de celebridades.

Además de Cristian, también está Ryan Muñiz, su hermano menor, con quien comparten momentos familiares que a menudo aparecen en redes y medios.