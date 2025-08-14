Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres enamora con su look urbano ¡Míralo!

Suscríbete a nuestros canales

Ryan Muñiz, a sus 21 años posee con un estilo urbano muy llamativo, que se lleva múltiples halagos en las redes sociales. Teniendo una madre Miss Universo como Dayanara Torres, y un papá con enorme talento para la música, como Marc Anthony, el joven sabe como crear revuelo con su imagen.

Fashion y estilo

En los últimos días Ryan publicó en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes luciendo un estilo moderno, juvenil y fresco, que ha levantado opiniones por el parecido que tiene con su progenitora, en especial en los ojos.

Con pantalón cargo, chaqueta, lentes negros y zapatos blancos, el joven muestra que sabe vestirse muy a su edad y posar muy bien para la cámara. En unas de las imágenes Muñiz se muestra muy serio simulando hablar por teléfono con un zapato.

Todo un derroche de estilo, que no es primera vez que presume en su perfil de Instagram, en el que acumula 37 mil seguidores.

Desde viajes, estudios y sus actividades del día a día, es parte del contenido que comparte Ryan con el mundo. “Sintiéndome un poco apagado”, es el mensaje en el pie de fotos de las fotografías.

Opiniones en redes

Aunque muchos dicen que Ryan Adrian Muñiz, nacido el 16 de agosto de 2003, se parece a su mamá, otros afirman que tiene las facciones de su padre, intérprete de grandes éxitos musicales como “Flor pálida”, “Ahora quien”, “Tu amor me hace bien” y “Valió la pena”.

Marc y Dayanara también comparten a su hijo mayor Cristian Marcus Muñiz, nacido el 5 de febrero de 2001.