Bad Bunny: ¿Cuántas veces se ha presentado en el medio tiempo del Super Bowl?

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny es el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que se presenta.

Para Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, es una oportunidad para seguir esparciendo a su música en todo el mundo, en especial, la cultura latina que tanto ha defendido.

Bad Bunny con Shakira y JLo

En un comunicado emotivo, Bad Bunny expresó la magnitud de lo que representa este espectáculo: “Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia".

Este no será el debut del "Conejo Malo" en el show del medio tiempo. El artista ya fue invitado especial durante la icónica presentación de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl de 2020, por lo que ya conoce la energía y la presión del evento.

Lluvia de oportunidades para Bad Bunny

La noticia llega en u momento estelar en su carrera, al cerrar con éxito su residencia en Puerto Rico, que reportó un ingreso significativo a la isla.

Además, este año, Bad Bunny lanzó su álbum "Debí Tirar Más Fotos", que inmediatamente se convirtió en su cuarto álbum No. 1 en la lista Billboard 200.

Por último, en los últimos meses el cante de "Nuevayol" se embarcará en una gira mundial, sin embargo, afirmó que no pisará Estados Unidos con su show propio.