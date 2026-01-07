Récords opuestos: Bruno Schickedanz domina por victorias y Godolphin afirma su hegemonía en ganancias millonarias

Suscríbete a nuestros canales

El panorama hípico de Norteamérica en 2025 se define por un contraste fascinante en la cúspide de la propiedad, donde dos estrategias radicalmente distintas consiguieron la supremacía en sus respectivos renglones.

Por tercer año consecutivo, Bruno Schickedanz encabezó la clasificación de propietarios por victorias, mientras que Godolphin reafirmó su poderío económico, y asegurar el liderato en premios en metálico por quinto año consecutivo tal y como se puede apreciar en un articulo publicado por Olivia Newman en su cuenta (X)

Schickedanz: El Rey de las Victorias con Estrategia y Pasión

El establo de Bruno Schickedanz se consolidó como una máquina de ganar, donde acumulo 151 victorias en 1.138 participaciones durante 2025. Además de los triunfos, su campaña incluyó 150 segundos puestos y 145 terceros lugares, generando unas ganancias totales de $3.835.311.

Schickedanz atribuye este éxito consistente a la colocación estratégica de sus ejemplares. "Todos podrían ganar muchas más carreras si sus caballos corrieran donde deben", afirmó, también hizo hincapié en la importancia de ubicar a cada equino en la competencia adecuada. Su establo, si bien se compone en gran parte de caballos de reclamo, también cosechó triunfos selectivos importantes en 2025 con dos ganadores de stakes clasificados: Classic Mo Town, ganador del Eclipse Stakes (G2) en Woodbine, y Old Chestnut, ganador del Cartier Stakes (G3).

El propietario expresó un profundo orgullo por su operación: "Todos saben que me apasiona ganar, y a todos (los que participan en la operación de su establo), no les puedo reprochar nada. Estoy muy orgulloso". Schickedanz maneja una operación integral, que incluye un estimado de 100 yeguas de cría y una producción que se realiza en Florida y Canadá. Además, destacó su compromiso con el bienestar animal: "Somos muy seguros. Creo que tenemos uno de los mejores récords en cuanto a averías. Es un trabajo duro, amamos a los caballos y queremos que cada uno de ellos tenga una sonrisa en la cara al cruzar la meta".

Con 2.942 victorias registradas en Equibase desde el año 2000, Schickedanz ambiciona alcanzar las 4.000 victorias en 2026, un hito que, afirma, pocos propietarios han logrado.

Godolphin: Dominio Absoluto en Premios y Clásicos

En el renglón de ganancias, Godolphin, la empresa global del jeque Mohammed, reinó supremo con una ventaja abrumadora. Terminó el año con ganancias que casi cuadruplicaron las obtenidas por Klaravich Stables, el segundo clasificado. Los caballos de Godolphin obtuvieron 104 triunfos en 448 salidas, generando una cifra espectacular de $22.395.556 por sus victorias.

El año 2025 se perfila como la mejor temporada histórica para Godolphin, gracias a una serie de logros mayúsculos en los principales clásicos americanos:

Triple Corona: Consiguió su primera victoria en el Kentucky Derby (G1) con Sovereignty , un purasangre criado en casa que también le otorgó su segundo triunfo en el Belmont Stakes (G1).

Kentucky Oaks: Logró su segunda victoria en el Kentucky Oaks (G1) con Good Cheer.

Esta combinación de triunfos permitió a Godolphin alcanzar un doblete Kentucky Oaks/Kentucky Derby, una hazaña que ningún propietario/criador lograba desde 1952. Sovereignty culminó su campaña con otra demostración de superioridad en el Travers Stakes (G1) en Saratoga, ganando por diez cuerpos. A pesar de una baja por fiebre que lo descartó del Breeders' Cup Classic (G1), el ejemplar se mantiene como un fuerte candidato a obtener el premio Caballo del Año.

En total, Godolphin se adjudicó 22 carreras de apuestas clasificadas durante el año, de las cuales ocho fueron de Grado I, confirmando su imparable hegemonía en la élite del deporte.