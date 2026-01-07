Estos fueron los momentos más destacados de la temporada 2025 en el hipismo estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Durante las 52 semanas que abarcó la zafra 2025, la industria hípica estadounidense experimentó una serie de acontecimientos trascendentales que transformaron profundamente su panorama. Estos eventos no solo redefinieron las dinámicas y expectativas del sector, sino que también establecieron un precedente histórico, consolidando un legado significativo para los entusiastas y seguidores de las carreras de caballos.

Entendemos y podemos estar seguro, que bajo su observación pudieron ocurrir muchos acontecimientos que sacudieron a la hípica durante la temporada pasada, e incluso no estar de acuerdo sobre cuáles fueron las noticias más destacadas. Sin embargo, los clasificamos según el impacto que ocasionó cada uno en su momento, de manera cronológica.

El año comenzó con el bombazo de la legislación sobre el Stronach Group

Los jinetes de Florida celebraron la decisión del Senado estatal de no aprobar la iniciativa 1/ST para separar los ingresos de las tragamonedas de las carreras, gracias a una coalición que incluía a entrenadores, la Asociación de Criadores y Propietarios de Pura Sangre, el gobernador Ron DeSantis y otros.

En Washington, una ley aprobada el 4 de julio impulsó cifras récord en las subastas de yearlings Fasig-Tipton y Keeneland, con un aumento de ventas del 23% y 24% respectivamente. La subasta de Keeneland alcanzó 531,5 millones de dólares, la mayor recaudación mundial en una venta de purasangres.

Sovereignty con Junior Alvarado ganan el Kentucky Derby

La Triple Corona es una gran noticia cualquier año, y la edición de este año trajo sus propios giros inesperados. Sovereignty venció al favorito Journalism por un cuerpo y medio en el Derby de Kentucky. El regreso de Bob Baffert al Derby de Kentucky. El entrenador miembro del Salón de la Fama, empatado con Ben Jones con la mayor cantidad de victorias en el Derby con seis, no había tenido un participante en el Derby desde que Medina Spirit dio positivo en una prueba antidopaje tras la carrera de 2021. Este año, Baffert trajo a Citizen Bull, que terminó 15º.

El adiós de D. Wayne Lukas

Este fue uno de los puntos más altos que conmovió el hipismo estadounidense, cuando el legendario entrenador D. Wayne Lukas anunció en junio su retiro de las carreras debido a graves problemas médicos. Luego la sensible nota de su fallecimiento a los 89 años. Lukas estableció hitos de éxito en las carreras más importantes de Estados Unidos con 15 victorias en la Triple Corona y 20 en la Breeders' Cup. Aunque esas marcas han sido igualadas o superadas, su legado fundacional ya estaba consolidado. Ganador del Premio Eclipse como entrenador campeón en 1985, 1986, 1987 y 1994, Lukas fue elegido para el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama en 1999.

Los retiros inesperados de la Breeders' Cup

La Breeders' Cup también acapara la atención cada año, y gran parte del drama este año giró en torno a la Clásica. Comenzó con Sovereignty, el favorito luego fue retirado por fiebre. El ganador de 2024, Sierra Leona, parecía repetir, y Fierceness, subcampeón de 2024, era el favorito en las apuestas. Pero Forever Young tenía otra opinión. El corredor japonés, tercero en la edición de 2024, superó a Sierra Leona en el sprint desde el cuarto de poste para ganar por medio cuerpo.

La Breeders' Cup también presentó una controvertida serie de bajas veterinarias de destacados contendientes: White Abarrio, Mystik Dan, Sweet Azteca, entre otros. Entrenadores y propietarios se mostraron consternados por las bajas. Los dueños de White Abarrio, quien fue baja de la Dirt Mile durante el desfile posterior, exigieron públicamente una investigación de lo ocurrido.

La carrera hacia los millones y premio Eclipse

Los jinetes Irad Ortiz Jr., y Flavien Prat compitieron reñidamente por el título de mejor jinete del año. Finalmente, Ortiz acumuló $40,497,847 y Prat, lo secundó con $40,496,178. Ambos rompieron el récord de ganancias en una sola temporada de $39,193,365, establecido por Ortiz en 2023. Ortiz lideró en victorias, 351 a 310, pero Prat obtuvo 46 victorias en stakes de grado, frente a las 36 de Ortiz, y la mejor tasa de victorias, 25% frente a 22%.