Breeders’ Cup: Herr Kitten (Brz) en gran demostración se lleva el Gran Premio Pedro Piñeyrua (G3) y gana cupo directo para la BC Dirt Mile

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este martes 6 de enero “Día de Reyes” el hipódromo de Maroñas, ubicado en Montevideo, Uruguay, se desarrolla un programa de 20 competencias, en la cual incluyó el Gran Premio Pedro Piñeyrua (G3) prueba de mayor clasificación en la carta, en la cual el ejemplar brasileño Herr Kitten con la monta de Carlos Lavor para el entrenador Ricardo Colombo, se quedó con los honores.

Esta prueba, corresponde a la Challenge Series “Si ganas, estás dentro” que otorga al ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup, en este caso estaba en juego un cupo a la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1), que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Breeders’ Cup: Herr Kitten (Brz) gana su puesto para Breeders’ Cup Dirt Mile (G1)

Esta tarde en el hipódromo de Maroñas, Montevideo, Uruguay, se corrió el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (G3), que otorga una clasificación directa para Breeders' Cup Dirt Mile (G1). En gran demostración, Herr Kitten (Brz), potro de 3 años montado por Carlos Lavor, se ubicó muy cerca de los punteos en los primeros metros de carrera.

En la recta final su jinete hábilmente por líneas externas apresuró el paso y pudo tomar la punta con el acoso final del ejemplar Si Señor, que ocupó el segundo lugar a cabeza.

Herr Kitten (Brz), que contó con la preparación de Ricardo Colombo, pudo resistir y conseguir la victoria para los colores del Stud Los Trico. Este ejemplar brasileño es hijo de Camelot Kitten (USA) en Manalou (Brz) por Gilden Time, mantuvo su invicto en su cuarta presentación y primera en pruebas de Grado. La victoria fue en crono de 94”4 para 1.600 metros.