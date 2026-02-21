La "Casa de Muñecas" de Marilyn Monroe está a la venta por un costo millonario

Suscríbete a nuestros canales

Una de las propiedades de Marilyn Monroe ha aparecido en el mercado inmobiliario. Se trata de su antiguo refugio vacacional en Palm Springs, California, que ahora busca un nuevo dueño.

Una propiedad con historia

La mansión fue construida en 1961, un año antes del fallecimiento de la actriz, esta residencia es considerada una pieza arquitectónica de renombre internacional. Conocida como la "Casa de Muñecas" de Marilyn Monroe, diseñada por el célebre arquitecto Charles DuBois.

A través de los años ha sido modernizada para garantizar su funcionalidad y conservación, la estructura mantiene la esencia de su construcción original.

La residencia está ubicada bajo el sello de Coldwell Banker Realty, la casa destaca por su diseño Mid-Century Modern, caracterizado por una extensión de 2,978 pies cuadrados de construcción, cuatro dormitorios y baños, una sala de estar, comedor formal y una cocina equipada.

El exterior no se queda atrás, ofrece un oasis privado que incluye una terraza amplia, piscina y área de spa, con vistas a las montañas de Palm Springs.

Precio de la "Casa de Muñecas"

Para los agentes de bienes raíces, el vínculo con Monroe es clave para su venta y futuras visitas de posibles compradores. Según el listado oficial, la propiedad es un lugar donde "la historia de Hollywood y el estilo de vida de Palm Springs se fusionan".

La casa de Marilyn Monroe tiene un precio de $3.3 millones de dólares, un atractivo histórico de las zonas más exclusivas de California.