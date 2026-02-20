Reporte de pista: Macho Music y King Prince dominan los relojes matutinos este viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de la intensa actividad del Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park, Florida, este viernes 20 de febrero se registraron trabajos destacados en las pistas de arena y sintética (Tapeta) en diversas distancias. Estos ejercicios son cruciales para los ejemplares que están próximos a reaparecer o que afinan condiciones para las grandes pruebas de la temporada.

Los más rápidos de la mañana en Gulfstream Park

De acuerdo con los reportes oficiales de tiempos, estos fueron los ejemplares que "volaron" durante la jornada matutina:

Cost Of War y War Warrior (Arena): Agenciaron 600 metros en 35.62 para el establo de Mark Casse.

Agenciaron 600 metros en para el establo de Mark Casse. No More Options (Tapeta): Detuvo el reloj en 38.16 para los 600 metros. Pertenece a la cuadra de Joe Orseno.

Detuvo el reloj en para los 600 metros. Pertenece a la cuadra de Joe Orseno. Macho Music (Arena): El ganador de la Pat Day Mile (G2), dejó un sólido 47.47 en los 800 metros, siendo el mejor tiempo de 25 ejercicios en esa distancia. Entrenado por Rohan Crichton.

El ganador de la Pat Day Mile (G2), dejó un sólido en los 800 metros, siendo el mejor tiempo de 25 ejercicios en esa distancia. Entrenado por Rohan Crichton. King Prince (Tapeta): Registró 47.34 para los 800 metros, el mejor de 12 trabajos para Mark Casse.

Registró para los 800 metros, el mejor de 12 trabajos para Mark Casse. Su Dream (Arena): Paró el cronómetro en 1:02.52 para los 1,000 metros, bajo el cuidado de Juan Pablo Rizo.

Paró el cronómetro en para los 1,000 metros, bajo el cuidado de Juan Pablo Rizo. Drink N Wink (Tapeta): Impresionó con 59.62 para los 1,000 metros, del establo de Jorge Delgado.

Un aspirante al Fountain of Youth (G2) en acción

Dentro del grupo que trabajó los 4 furlongs (800 metros) destacó Global Aviator. El potro, entrenado por Rohan Crichton, es uno de los nominados para el Fountain of Youth Stakes (G2) del próximo sábado 28 de febrero, prueba que repartirá $425,000 y 105 puntos vitales para el Kentucky Derby.

El descendiente de Global Campaign, ganador de una carrera en dos presentaciones, recorrió la distancia en 49.12, para mantenerse en óptimas condiciones con miras a su probable compromiso estelar.