MLB: El beisbol mexicano busca superar sus registros de debuts en Grandes Ligas

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La exportación de talento mexicano a las Grandes Ligas ha mostrado una dinámica de altibajos pronunciados durante los últimos 15 años. Al analizar las estadísticas de los peloteros nacidos en México que han logrado dar el salto al mejor beisbol del mundo, se observa una tendencia que mezcla periodos de sequía absoluta con años de una producción sin precedentes.

Con la temporada 2026 iniciando hoy, la expectativa crece sobre si el sistema de desarrollo mexicano podrá superar la cifra de siete nacionales en la MLB lograda en 2020.

Evolución irregular en la Gran Carpa

La ruta del pelotero mexicano hacia las Mayores ha sido irregular desde 2011. En aquel año, asi como en 2013 y 2014, el sistema de MLB no registro ningún debut de jugadores nacidos en territorio nacional. Esta sequia de tres años dentro de un periodo de cuatro sembró dudas sobre el desarrollo de prospectos. Sin embargo, la década actual muestra una cara distinta.

El punto más alto de este ciclo se registró en 2020. A pesar de ser una temporada recortada por la pandemia, siete mexicanos alcanzaron las Grandes Ligas, la cifra más alta en los últimos 15 años. A este éxito le siguió un 2022 solido con seis graduaciones. Estos números demuestran que, cuando las organizaciones de Grandes Ligas apuestan por el scouteo en México, el talento responde con resultados inmediatos.

Si analizamos el bloque central de la última década, la consistencia fue la norma. Entre 2015 y 2019, el promedio se mantuvo en tres debuts por campaña. El año 2024 representó un bache preocupante con apenas un estreno en la Gran Carpa, lo que encendió las alarmas en el entorno del beisbol mexicano. La respuesta en 2025, con cuatro nuevos representantes, devuelve el optimismo a una nación que produce cada vez mejores lanzadores y jugadores de cuadro.