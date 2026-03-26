MLB: José Caballero protagoniza el primer desafío del sistema ABS

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas quedará marcado como la llegada de la zona automatizada de bolas y strikes. Durante el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, el panameño José Caballero se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en activar el sistema de Desafío ABS.

Corría la parte alta de la cuarta entrada en el Oracle Park cuando el abridor de los Gigantes, Logan Webb, lanzó una sinker que buscó la esquina superior externa del plato. El receptor Bill Miller, sentenciado detrás del home, decretó el strike de inmediato. Sin embargo, Caballero, inconforme con la apreciación del oficial, realizó el gesto reglamentario tocándose la parte superior de su casco para solicitar la revisión electrónica.

El proceso, impulsado por el sistema de T-Mobile, se ejecutó de forma casi instantánea. La pantalla gigante del estadio mostró la trayectoria digital de la pelota, confirmando que el envío de Webb había rozado la zona de strike de manera legítima. El fallo inicial de Miller fue ratificado, dejando al infielder de los Yankees en una cuenta comprometida de 0-2 y marcando el primer fallo oficial en contra de un jugador bajo este formato.

Cómo funciona el sistema de desafíos en 2026

Bajo el nuevo reglamento de la MLB, cada equipo inicia el encuentro con dos oportunidades de desafío. A diferencia de las revisiones de jugadas en las bases, estas solo se pierden si el reclamo resulta incorrecto. Si el jugador o el equipo aciertan y la decisión del umpire se revierte, conservan el desafío para ser utilizado más adelante en el juego.

Durante la pretemporada, las estadísticas mostraron una tendencia clara: los receptores fueron quienes más solicitaron el uso del ABS, superando a lanzadores y bateadores. En este duelo inaugural, llamó la atención la prudencia de Patrick Bailey, de los Gigantes, quien prefirió no desafiar un tercer strike dudoso en su primer turno, contrastando con la decisión agresiva de Caballero apenas una entrada después.