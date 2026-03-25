MLB: Todos contra los Dodgers es la premisa en Grandes Ligas

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Nota de: Nelson Contreras Suárez | @nelsoncon2020

Las Grandes Ligas inician hoy su temporada 150 con innovaciones interesantes, entre ellas la que más resalta será la de la utilización del Sistema Automatizado en bolas y strike y, en la parte deportiva la pugna para definir si los Dodgers de los Ángeles con su potente trabuco pueden llegar a la Serie Mundial a revalidar el gallardete.

Desde ahora son los Dodgers los que se llevan todo el favoritismo, aunque Mets, Bravos y Filis en la Liga Nacional tienen chance de tumbar a los monarcas, mientras que en la Liga Americana aparecen con grandes credenciales los Orioles, Yankees, Azulejos, Marineros y los Guardianes.

Todo está por definirse, pero lo que sin es bien cierto es que los 30 equipos han realizado cambios y contrataciones de peloteros importantes, vale decir, unas han realizado modificaciones necesarias para tratar de dar la pelea.

Aquí les presentamos un breve repaso con los equipos que tienen más chance de ganar sus divisiones en ambas ligas. Por supuesto, hay equipos con estrellas rutilantes como la que tienen los Dodgers, pero Yankees, Marineros, Filis no se quedan a tras, aspecto que hace más atractiva esta campaña.

Predicciones en la Liga Americana

División Este:

1) Orioles 2 / Yankees / 3) Blue Jays / 4) Red Sox / 5) Rays

Campeón de división (probable): Orioles (aunque por escaso margen)

Por qué Orioles: suelen tener la mezcla más sólida de bateo profundo y capacidad real de competir varios años. Además, cuando su defensa y producción se estabilizan, hacen muy difícil que los “gane cualquiera”. Baltimore incorporó para esta zafra a piezas clave como el primera base Pete Alonso, el jardinero Taylor Ward, el patrullero Tyler O'Neill y Leody Taveras, consolidando un roster competitivo junto a figuras establecidas como Adley Rutschman, Gunnar Henderson y Jackson Holliday.

Los Yankees no adquirieron a grandes figuras para la campaña por lo que muchos vaticinan un año difícil para el club, pero a los Yankees siempre hay que tenerlos en cuenta con su gran capitán Aaron Judge comandando la ofensiva. Si mantienen su eje ofensivo y el bullpen no se les desinfla en playoffs, tienen el perfil de “equipo que gana series” .

Toronto, Boston y Tampa pueden librar grandes batallas e incluso cualquiera de ellos puede colarse para llegar lejos.

División Central

1) Guardianes. 2) Mellizos . 3). 4) Medias Blancas. 5) Reales

Campeón de división (probable): Guardianes

Los Guardianes de Cleveland tienen su punto fuerte en el pitcheo y la defensa. Cleveland dependerá mucho de sus prospectos , en especial de los dominicanos Svert Reinoso y Karel Naranjo. En líneas generales, mantienen casi el mismo roster de 2025.

Los Mellizos Pueden ser competitivos si su rotación de serpentineros no se rompe y el bateo de sus integrantes es puntual y aguanta la larga campaña. Adquirieron a Taylor Rogers y Kody Funderburk. El equipo mantiene su rotación liderada por Joe Ryan, y Byron Buxton como figuras principales.

Los Tigres con la estrella del pitcheo, el lanzador abridor Tarik Skubal como su principal baluarte tiene mucho chance de sorprender. Cuentan con una rotación liderada por Skubal, Jack Flaherty, Casey Mize, Franber Valdés y la adición de Justin Verlander. Vuelve el segunda base Gleyber Torres en su punto máximo y además se agregan el novato campocorto Kevin McGonigle, junto con los prospectos Cris Rodríguez, Jordan Yost y Michael Oliveto.

División Oeste

1) Astros. 2) Mariners. 3) Rangers. 4) Athletics. 5) Angelinos

Campeón de división (probable): Astros

Se espera que los Astros de Houston busquen recuperar el dominio de la División Oeste de la Liga Americana, tras un 2025 complicado. El equipo se enfoca en superar las lesiones y mejorar el pitcheo. El veterano venezolano José Altuve será su baluarte principal.

Marineros: Son considerados favoritos incluso por algunos analistas para ganar la Serie Mundial. Con una sólida rotación de abridores y figuras clave como Julio Rodríguez y Cal Raleigh. Con ellos buscan defender su campeonato de la División Oeste.

Liga Nacional

División Este

1) Bravos. 2) Filis. 3) Mets. 4) Nacionales. 5) Marlins

Campeón de división (probable): Bravos

Los Bravos estarán impulsados por la consolidación de su superestrella, el criollo Ronald Acuña Jr. así como por una sólida base de prospectos destacados. La clave del éxito será mantener al roster saludable. El cuerpo de lanzadores de Atlanta destaca por la presencia entre otros del zurdo Chris Sale, el cerrador Robert Suárez y el zurdo Martín Pérez, ambos venezolanos.

Phillies: si su ataque se mantiene agresivo y el bullpen llega con energía, pueden empatar o superar a sus rivales.

Los Mets pueden “subir” mucho si la salud de pitcheo se mantiene sólida y si sus principales toleteros, en especial Juan Soto y Francisco Lindos responden con el madero.

División Central

1) Cerveceros. 2) Cardinales. 3) Rojos. 4) Cachorros. 5) Piratas

Campeón de división (probable). Cerveceros

Los Cerveceros normalmente tienen suficiente poder y pitcheo que no se desmorona tan fácil. Para la temporada 2026, se espera que el club de Milwaukee mejore su rendimiento defensivo y ofensivo, con un enfoque en el desarrollo de sus prospectos destacados.

Cardenales de San Luis casi siempre encuentra la forma de competir; el factor clave de sus posibilidades está centrado en cuánto se podrá sostener la ofensiva.

Rojos y Cachorros para estos dos conjuntos todo dependerá de sus lanzadores y si la producción de sus bateadores no cae demasiado contra buenos lanzadores.

División Oeste

1) Dodgers. 2) Padres. 3) Gigantes. 4) Cascabeles. 5) Rockies

Campeón de división (probable) Dodgers

Por su estructura suelen tener el mejor paquete total, es decir un lineup de impacto, profundidad, capacidad de manejar lesiones con reemplazos cercanos. Se espera que Dodgers con la super figura del beisbol Shohei Ohtani, junto a Mookie Betts, Freddie Freeman, entre otros, se proyecten como uno de los equipos más fuertes de las Mayores en 2026. El pitcheo es de lujo y lo encabeza Yoshinobu Yamamoto.

Padres dependerán básicamente en que se estabilicen el bullpen y la rotación de abridores, sin duda, serán los rivales más fuertes para los Dodgers en su división.

Gigantes o Cascabeles pueden dar sorpresas, pero necesitan sostener consistencia más larga. El venezolano Luis Arráez puede ayudar mucho con su bateo explosivo.

Campeón de la Serie Mundial

Como se señaló los Dodgers vuelven a llevarse el favoritismo para ganar la Liga Nacional y también la Serie Mundial,. Si Ohtani cumple tanto como bateador y sus compañeros le respaldan arrasarán en la zafra.

Los grandes rivales

Orioles pueden ser los protagonistas de la zafra si su pitcheo, defensa y bateo se desbordan con esas tres alternativas podrían llegar a octubre a disputar la Serie Mundial .

Yankees: cuando el roster queda “completo” (no por rachas), tienen un techo altísimo.

Braves y Phillies: en series cortas se vuelven muy peligrosos si su staff de pitcheo responde como se espera.

Las innovaciones de 2026

La temporada 2026 de la MLB se perfila como un año de ajustes estructurales, alta competitividad y, posiblemente, cambios en la segunda base a mitad de campaña tras pruebas en ligas menores. Se esperan series interligas de gran nivel, con el béisbol internacional consolidándose en Miami. A nivel de equipos, se anticipa una fuerte brecha económica, con los Phillies de Filadelfia proyectados como favoritos en el Este de la Liga Nacional.

Los aspectos clave

Cambios en las reglas: MLB probará una nueva posición para la segunda base en las ligas menores, con vistas a implementarlo en la segunda mitad de la temporada 2026.

Competencia y Escenarios: Se proyecta que los Phillies de Filadelfia dominen su división, mientras equipos como los Piratas y Reales buscarán dar la sorpresa en sus respectivas divisiones centrales, según informa MLB.com.

Impacto Económico: La brecha entre los equipos con mayores y menores nóminas sigue creciendo, con desafíos en el modelo de transmisiones regionales, de acuerdo a un informe publicado en el portal de Baseball America.

El calendario de la temporada regular está programado desde el 25 de marzo al 27 de septiembre. El Juego de Estrellas irá el 14 de julio y la Serie Mundial comenzará el 23 de octubre.