MLB: ¿Cuál es el equipo de la LVBP con más representantes en el Opening Day 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya está aquí. Como ha sido costumbre a través de los años, la presencia de peloteros venezolanos engalana los rosters de las distintas organizaciones de la MLB, lo que sin duda es motivo de orgullo tanto para fanáticos como para la propia Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El campeón de la LVBP sobresale por encima del resto

Luego de confirmar todos los rosters para el Opening Day 2026, los Navegantes del Magallanes resaltan como el conjunto de la LVBP con más representantes para esta esperadísima primera jornada del Big Show, con un total de 13.

Y es que los actuales monarcas de la pelota criolla están viviendo unos meses de mucha alegría y celebración, algo que ahora se ha trasladado a las Grandes Ligas. Justamente, una de sus figuras insignias verá acción en la noche de este miércoles, entre Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco, y no es otro que Luis Arráez.

Peloteros de Navegantes del Magallanes en rosters para el Opening Day 2026

Enmanuel De Jesús José Altuve Oswald Peraza Eduard Bazardo José Suárez Francisco Álvarez Luis Torrens Luis Rengifo Daniel Palencia José Franco Eduardo Rodríguez Luis Arráez Antonio Senzatela

Tiburones, Leones y Cardenales no se quedan atrás

Pero no todo girará en torno al Magallanes. Como es de esperarse, Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y Cardenales de Lara también contarán con un buen números de peloteros durante los juegos inaugurales.

Por su parte, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui tendrán a varios jugadores que prometen ser protagonistas este año en las Grandes Ligas.

Peloteros de Tiburones de La Guaira en rosters para el Opening Day 2026

Willson Contreras Gabriel Arias Brayan Rocchio Maikel García Ronald Acuña Jr. José Alvarado Rafael Marchán Ángel Zerpa Jorge Barrosa Miguel Rojas Edgardo Henríquez Bradgley Rodríguez

Peloteros de Leones del Caracas en rosters para el Opening Day 2026

Lenyn Sosa Gleyber Torres Salvador Pérez Robert Suárez Keibert Ruiz Pedro Pagés Moisés Ballesteros Eugenio Suárez Freddy Fermín Germán Márquez

Peloteros de Cardenales de Lara en rosters para el Opening Day 2026

Ranger Suárez Carlos Narváez Andrés Giménez Yoendrys Gómez Luisangel Acuña Everson Pereira Javier Sanoja William Contreras Gabriel Moreno Ildemaro Vargas

Peloteros de Águilas del Zulia en rosters para el Opening Day 2026

Wilyer Abreu Jesús Luzardo Andrés Chaparro Jackson Chourio Yohel Pozo Juan Morillo

Peloteros de Tigres de Aragua en rosters para el Opening Day 2026

Leo Rivas Jorbit Vivas Ezequiel Tovar

Peloteros de Caribes de Anzoátegui en rosters para el Opening Day 2026