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MLB: ¿Cuál es el equipo de la LVBP con más representantes en el Opening Day 2026?

Hasta cuatro organizaciones de la LVBP cuentan con 10 o más peloteros venezolanos en los rosters para el Opening Day

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 06:54 pm
MLB: ¿Cuál es el equipo de la LVBP con más representantes en el Opening Day 2026?
Foto: Getty Images
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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya está aquí. Como ha sido costumbre a través de los años, la presencia de peloteros venezolanos engalana los rosters de las distintas organizaciones de la MLB, lo que sin duda es motivo de orgullo tanto para fanáticos como para la propia Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

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El campeón de la LVBP sobresale por encima del resto

Luego de confirmar todos los rosters para el Opening Day 2026, los Navegantes del Magallanes resaltan como el conjunto de la LVBP con más representantes para esta esperadísima primera jornada del Big Show, con un total de 13.

Y es que los actuales monarcas de la pelota criolla están viviendo unos meses de mucha alegría y celebración, algo que ahora se ha trasladado a las Grandes Ligas. Justamente, una de sus figuras insignias verá acción en la noche de este miércoles, entre Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco, y no es otro que Luis Arráez.

Peloteros de Navegantes del Magallanes en rosters para el Opening Day 2026

  1. Enmanuel De Jesús
  2. José Altuve
  3. Oswald Peraza
  4. Eduard Bazardo
  5. José Suárez
  6. Francisco Álvarez
  7. Luis Torrens
  8. Luis Rengifo
  9. Daniel Palencia
  10. José Franco
  11. Eduardo Rodríguez
  12. Luis Arráez
  13. Antonio Senzatela

Tiburones, Leones y Cardenales no se quedan atrás

Pero no todo girará en torno al Magallanes. Como es de esperarse, Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas y Cardenales de Lara también contarán con un buen números de peloteros durante los juegos inaugurales.

Por su parte, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui tendrán a varios jugadores que prometen ser protagonistas este año en las Grandes Ligas.

Peloteros de Tiburones de La Guaira en rosters para el Opening Day 2026

  1. Willson Contreras
  2. Gabriel Arias
  3. Brayan Rocchio
  4. Maikel García
  5. Ronald Acuña Jr.
  6. José Alvarado
  7. Rafael Marchán
  8. Ángel Zerpa
  9. Jorge Barrosa
  10. Miguel Rojas
  11. Edgardo Henríquez
  12. Bradgley Rodríguez

Peloteros de Leones del Caracas en rosters para el Opening Day 2026

  1. Lenyn Sosa
  2. Gleyber Torres
  3. Salvador Pérez
  4. Robert Suárez
  5. Keibert Ruiz
  6. Pedro Pagés
  7. Moisés Ballesteros
  8. Eugenio Suárez
  9. Freddy Fermín
  10. Germán Márquez

Peloteros de Cardenales de Lara en rosters para el Opening Day 2026

  1. Ranger Suárez
  2. Carlos Narváez
  3. Andrés Giménez
  4. Yoendrys Gómez
  5. Luisangel Acuña
  6. Everson Pereira
  7. Javier Sanoja
  8. William Contreras
  9. Gabriel Moreno
  10. Ildemaro Vargas

Peloteros de Águilas del Zulia en rosters para el Opening Day 2026

  1. Wilyer Abreu
  2. Jesús Luzardo
  3. Andrés Chaparro
  4. Jackson Chourio
  5. Yohel Pozo
  6. Juan Morillo

Peloteros de Tigres de Aragua en rosters para el Opening Day 2026

  1. Leo Rivas
  2. Jorbit Vivas
  3. Ezequiel Tovar

Peloteros de Caribes de Anzoátegui en rosters para el Opening Day 2026

  1. Andruw Monasterio
  2. Jedixson Páez
  3. José Buttó

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