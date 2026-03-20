¿Francisco Cervelli podría dirigir en la LVBP la próxima temporada?

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El Clásico Mundial de Beisbol sirvió no solamente, para que nuevos talentos se dieran a conocer como peloteros, sino también algunos managers, como es el caso de Francisco Cervelli, quien comenzó a ser contactado por varias franquicias en el invierno incluyendo equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Si bien, el italo-venezolano era conocido por su gran carrera como catcher en Las Mayores durante 13 temporadas, en la recién culminada sexta edición del evento de selecciones tuvo la oportunidad de llevar el mando como estratega en Italia por primera vez, logrando dos hazañas inéditas.

Así le fue a Italia con Francisco Cervelli:

El equipo europeo sorprendió con un enorme poderío ofensivo y una espectacular defensa, que los llevó a obtener dos notables felicidades en el Clásico.

Lo primero, fue el triunfo contra la selección de Estados Unidos en fase de grupos, a quienes derrotaron por primera vez en su historia y como si fuera poco, también llegaron hasta la instancia de semifinales por vez primera, un juego que estuvieron ganando hasta la séptima entrada.

Los italianos estuvieron invictos, hasta esa derrota ante Venezuela 4 carreras por 2 y su balance en esta exitosa edición fue de 5-1.

¿Francisco Cervelli ha sido contactado por algún equipo de la LVBP?

Ese rendimiento de los europeos, demostró que Cervelli puede ser un tremendo dirigente y aunque afirmó que le gustaría ser manager en Venezuela con los Navegantes del Magallanes, no le cierra la puerta a otras novenas.

De hecho, recientemente informó que ha sido contactado por Leones del Caracas y otras franquicias venezolanas; igualmente por otros conjuntos del Caribe. No obstante, estudiará cada una de las ofertas con calma, para divisar cuál podría ser la más conveniente. Así lo dejó saber en una entrevista con el programa Teledeportes.

Lo que está claro es que ninguno de los que han contactado a Francisco, se relaciona con Magallanes, debido a que los "Turcos" renovaron a Yadier Molina por dos campañas más, tras el título obtenido en la última zafra.