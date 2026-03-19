MLB: Este es el próximo gran objetivo de Maikel García tras ser MVP del Clásico Mundial

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Ser elegido como el Jugador Más Valioso de un Clásico Mundial de Beisbol ni es para todos, ni mucho menos se ve todos los años. Justamente, para la edición de este 2026 le tocó el turno a Maikel García, quien disputó el torneo a un nivel estratosférico tanto con el madero como con el guante.

Ahora, mientras sigue disfrutando del título de Venezuela en la cita mundialista, el Barrendero ya apunta a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, en la que seguramente mantendrá un ritmo competitivo elevado que le permitirá alcanzar nuevas hazañas personales.

Maikel y el club de los 500

La venidera zafra de las Mayores será la cuarta a tiempo completo para Maikel García. Recordemos que si bien debutó en 2022, no fue sino hasta 2023 cuando se asentó como una de las piezas inamovibles del infield de los Reales de Kansas City.

Y es que si las lesiones lo respetan y su bate no se apaga, el de La Sabana podría convertirse en el próximo venezolano en ingresar al selecto club de los 500 imparables en las Grandes Ligas, algo que solo han logrado 83 peloteros.

Hasta la fecha, Maikel García ha disparado un total de 436 hits, por lo que solo le faltan otros 64 para la proeza. Cabe mencionar que, en promedio, batea unos 143 indiscutibles por campaña.

Una vez consiga esa cifra redonda estaría dejando atrás a figuras venezolanas como José Tábata (438), Tomás Pérez (455), Robinson Chirinos (480), y José Castillo (487).