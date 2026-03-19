MLB: Maikel García no ha parado de brillar en el mejor béisbol del mundo

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El nombre de Maikel García se ha convertido en uno de los más destacados del béisbol venezolano en el último año. Entre la temporada 2025 y lo que va de 2026, el antesalista ha acumulado logros que reflejan su crecimiento como uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas en la actualidad.

Su rendimiento en la Major League Baseball ha sido notable. Durante la campaña pasada firmó números de alto impacto, incluyendo un OPS cercano a .800 y un valor de 5.8 en bWAR, métricas que lo colocaron entre los jugadores más productivos de su posición.

Ese desempeño también le abrió las puertas para recibir el llamado a su primer Juego de Estrellas, consolidando su estatus dentro del circuito y como uno de los mejores en su posición.

Maikel García – Grandes Ligas y Venezuela

La evolución del pelotero venezolano no solo se reflejó con el bate. Su trabajo defensivo en la tercera base fue igualmente determinante, al punto de recibir el prestigioso Guante de Oro en 2025, reconocimiento reservado para los mejores defensores de cada posición en la Gran Carpa.

El impacto de García dentro de su organización fue tal que el equipo decidió asegurar su futuro con una extensión contractual de cinco años valorada en 57,5 millones de dólares. El acuerdo representó una apuesta clara por el talento del venezolano.

Pero el 2026 le tenía reservado un capítulo aún más especial. Durante el Clásico Mundial de Béisbol, García fue una de las figuras más determinantes de la cita mundialista. Su desempeño ofensivo y su consistencia a lo largo del campeonato fueron claves para que Venezuela alcanzara el primer título en su historia.

Finalmente, el cierre perfecto llegó con el premio al Jugador Más Valioso del torneo, distinción que coronó uno de los períodos más brillantes de su carrera. Sin duda alguna, Maikel García dará mucho de qué hablar en los próximos años dentro de este deporte.