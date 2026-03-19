MLB: Esta es la cantidad de venezolanos que siguen en el Spring Training 2026

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A menos de una semana para el inicio de la temporada 2026 de la Major League Baseball, un total de 95 jugadores venezolanos continúan activos en los entrenamientos primaverales realizados en Arizona y Florida, respectivamente. La cifra refleja la fuerte presencia del talento criollo en los campamentos, en los que muchos de ellos están intentando asegurar un lugar en el roster para el Día Inaugural dentro de sus respectivas organizaciones.

El número de peloteros venezolanos en el Spring Training está prácticamente intacto este jueves 19 de marzo. En esta etapa del calendario es común que las franquicias empiecen a evaluar con más detalle el rendimiento de sus prospectos y jugadores que solo tienen invitación.

Venezolanos - MLB

Hay varios nombres que han sorprendido con su rendimiento sobre el terreno de juego, por lo que su presencia en estas fechas no debería ser una sorpresa.

Por tradición, alrededor de 60 jugadores venezolanos suelen iniciar cada temporada en las Grandes Ligas. Si esa tendencia se repite en 2026, cerca de una treintena de los peloteros que aún permanecen en los campamentos podría comenzar el año en las ligas menores, una decisión que normalmente se define durante los últimos días del Spring Training.

Finalmente, no cabe duda de que se espera una temporada histórica en el mejor béisbol del mundo y con una presencia venezolana que dará mucho de qué hablar durante todos los 162 compromisos de la ronda regular.