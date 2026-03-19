MLB: José Berríos se perderá el Opening Day por una fractura por estrés en el codo

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Los Toronto Blue Jays han recibido un duro golpe en su rotación abridora antes de que se cante el "Playball" oficial. El derecho puertorriqueño José Berríos no estará listo para el Día Inaugural después de ser diagnosticado con una fractura por estrés en su codo derecho, según confirmó el mánager John Schneider este miércoles.

A pesar de la gravedad que sugiere el diagnóstico, existe un matiz inusual: el lanzador de 31 años no experimenta dolor actualmente. Debido a esto, el cuerpo médico de los Blue Jays mantiene la esperanza de que Berríos pueda reanudar su programa de lanzamientos en el corto plazo y aprenda a gestionar la molestia mientras sigue activo.

Un diagnóstico inesperado en Florida

La situación se desencadenó tras la tercera apertura de pretemporada del boricua. Aunque parecía estar en ritmo, una resonancia magnética reveló una inflamación persistente en la zona del codo. Ante esto, el veterano viajó el martes para consultar a un especialista, quien confirmó la presencia de la fractura por estrés.

Schneider enfatizó que este episodio es "distinto" al que afectó al lanzador a finales de 2025. En aquella ocasión, la inflamación fue lo suficientemente severa como para dejar a Berríos fuera de la lista de activos justo antes de la postemporada, una ausencia que los Blue Jays sintieron profundamente en sus aspiraciones de campeonato.

El reto de suplir a un "caballo de hierro"

La ausencia de Berríos, aunque sea temporal, deja un vacío difícil de llenar. Desde que llegó a Toronto a mediados de 2021, el puertorriqueño ha sido el modelo de la consistencia:

Participaciones: 139 juegos (138 de ellos como abridor).

Carga de trabajo: 790 1/3 entradas lanzadas con el uniforme de los Blue Jays.

Efectividad: 4.09 con un WHIP de 1.24.

Perder a un brazo que garantiza casi 200 entradas por temporada obliga a la gerencia y al cuerpo técnico a mirar hacia su profundidad. Se espera que nombres como Kevin Gausman y Chris Bassitt asuman una carga mayor, mientras que jóvenes como el zurdo Ricky Tiedemann o el cubano Yariel Rodríguez podrían ver adelantada su oportunidad de establecerse en la rotación titular.

¿Qué sigue para Berríos?

El plan inmediato es de "observación y progreso". Al no haber dolor agudo, el equipo no ha optado por una cirugía, pero el riesgo de una fractura por estrés es que puede convertirse en una lesión a largo plazo si no se consolida correctamente. Las próximas dos semanas serán cruciales para determinar si "La Makina" puede realmente lanzar a través del problema o si Toronto tendrá que prepararse para una ausencia mucho más prolongada.