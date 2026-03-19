Clásico Mundial: ¡Inmortalizados! Peloteros venezolanos donan estos artículos a Cooperstown

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El 17 de marzo de 2026, quedará guardado como un día histórico, no solamente para el beisbol venezolano, sino para los seguidores de la pelota en general y varios jugadores se encargaron de que el título del Clásico Mundial quedará inmortalizado.

Esto motivado, a qué varios de los artículos utilizados por miembros de le delegación nacional en la Gran Final contra Estados Unidos fueron donados al Salón de La Fama de Cooperstown.

Está fueron los artículos que fueron donados al Salón de La Fama:

El primero que llevó la batuta, fue el dirigente Omar López, quien inmortalizó su gorra azul de Venezuela. Mientras que el Jugador Más Valioso del torneo, Maikel García, obsequió su casco con las mismas características.

Por su parte, el receptor Salvador Pérez, donó el equipo de catcher (chingalas y peto) con el que recibió cada lanzamiento detrás del plato durante esos soñados nueve episodios, el cual tenía un diseño muy peculiar.

Asimismo, el cerrador indescifrable, Daniel Palencia, inmortalizó los ganchos con los que escribió su nombre en los libros, Wilyer Abreu donó los protectores que tenía puestos al conectarle el cuadrangular a Nolan McClean y Eugenio Suárez, mandó a guardar para siempre en ese templo, los guantines con los que creció con aquel doble que marcó la diferencia en el lauro de Venezuela en el choque decisivo contra los norteamericanos.

No era para menos, pues una hazaña de tal magnitud, debe estar escrita con una tinta imborrable con el tiempo y siempre debe ser recordada en el orbe beisbolero.