MLB: Martín Pérez destaca y mete presión a los Bravos

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El lanzador venezolano Martín Pérez ha colocado a la gerencia de los Bravos de Atlanta en una posición compleja tras su actuación del miércoles ante los Filis de Filadelfia. A solo 72 horas de que expire el plazo para definir su estatus, el zurdo reafirmó que su brazo está listo para las Grandes Ligas, dejando una efectividad de 2.84 en lo que va de la pretemporada.

En su más reciente apertura de Spring Training, Pérez trabajó durante 3.2 episodios en los que permitió seis imparables y una carrera, la cual fue sucia. El oriundo de Guanare ponchó a tres bateadores y otorgó un solo boleto, manteniendo un control eficiente al registrar un 61% de strikes en sus lanzamientos.

A pesar de que su tasa de swings fallidos fue de apenas el 7%, un indicador bajo para estándares de ponchadores, Pérez compensó con una localización que evitó daños mayores. Un dato relevante para el cuerpo técnico de Atlanta es el incremento en su velocidad en comparación con la temporada 2025, un factor que eleva su valor de mercado en una instancia donde las organizaciones buscan brazos fiables para completar sus rotaciones.

La cláusula de retención y el estatus de agente libre

El contrato de Martín Pérez con los Bravos contiene particularidades legales debido a su trayectoria. Al acumular más de seis años de servicio en las Mayores y haber finalizado la campaña anterior con un contrato de MLB, el venezolano goza de protecciones laborales específicas, independientemente de haber firmado un pacto de Ligas Menores este invierno.

La directiva de Atlanta debe notificar a Pérez a más tardar este sábado si formará parte del roster del Opening Day. Si el equipo decide no incluirlo en la nómina de 26 jugadores, se activan dos escenarios inmediatos:

Los Bravos le conceden su libertad inmediata para que firme con otra organización.

El equipo paga una bonificación por retención de 100.000 dólares para intentar mantenerlo en el sistema de granjas.

Dada la solvencia mostrada en la primavera, resulta improbable que Pérez acepte una asignación a Triple A, considerando que otras franquicias con rotaciones mermadas podrían ofrecerle un puesto directo en las Grandes Ligas.