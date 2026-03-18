MLB: Azulejos de Toronto pierden a este brazo para el Opening Day

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El lanzador puertorriqueño José Berríos no formará parte de la rotación activa de los Azulejos de Toronto para el inicio de la temporada 2026. El mánager del equipo, John Schneider, confirmó este miércoles que el derecho padece una fractura por estrés en su codo de lanzar, una noticia que altera los planes inmediatos de la organización canadiense a pocos días del Día Inaugural.

La confirmación llegó tras una evaluación presencial con el reconocido especialista en codos, el Dr. Keith Meister. A pesar de la gravedad que suele implicar este tipo de diagnósticos óseos, Schneider calificó el informe médico como "relativamente bueno". La particularidad de este caso reside en que el jugador se mantiene asintomático.

Plan de recuperación

A diferencia de las lesiones ligamentosas que suelen derivar en cirugías de larga duración, la fractura por estrés de Berríos presenta un escenario inusual. El lanzador afirma no sentir dolor ni molestias físicas al realizar sus actividades habituales. Bajo esta premisa, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de acción que prioriza el descanso a corto plazo antes de retomar la actividad competitiva.

El cronograma establecido por los Azulejos indica que Berríos se tomará unos días de descanso total de pitcheos. Si la evolución se mantiene sin síntomas, el puertorriqueño reanudará su programa de envíos progresivos. "Esperamos que no pase mucho tiempo antes de que regrese al montículo, siempre y cuando se siga sintiendo bien", declaró Schneider ante los medios en el complejo de entrenamiento de primavera.

Berríos estaba llamado a formar parte del Team Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial de Beisbol, pero el seguro no le aprobó su participación.