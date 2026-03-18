El efecto Ohtani: La brecha de los 100 millones que redefine el marketing en MLB

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Las Grandes Ligas han entrado en una dimensión económica desconocida, y tiene un solo nombre propio: Shohei Ohtani. Según los reportes de ingresos comerciales proyectados para la temporada 2026, el astro japonés no solo lidera la lista de patrocinios, sino que ha establecido una distancia financiera tan vasta que triplica la suma de sus cuatro perseguidores más cercanos combinados.

Un fenómeno publicitario

Mientras que las superestrellas tradicionales de la Gran Carpa mantienen ingresos por publicidad que oscilan entre los 3 y 9 millones de dólares, Ohtani ha pulverizado el techo de cristal del béisbol. Con unos ingresos estimados de 125 millones de dólares solo por conceptos de patrocinios (fuera de su salario con los Dodgers), el "Unicornio" se posiciona al nivel de iconos globales como Lionel Messi o LeBron James.

La magnitud de esta cifra se entiende mejor al observar el Top 5 de ingresos por patrocinios en MLB para 2026:

Shohei Ohtani (LAD): $125M Aaron Judge (NYY): $9M Bryce Harper (PHI): $9M Juan Soto (NYY): $7M Mike Trout (LAA): $3.5M

Desigualdad comercial

La diferencia entre el primer y el segundo lugar es de 116 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el capitán de los Yankees, Aaron Judge, y el referente de los Phillies, Bryce Harper, perciben apenas el 7.2% de lo que genera Ohtani fuera del terreno de juego.

Esta disparidad se debe principalmente a la dualidad de mercados que maneja el japonés. Ohtani no solo es la cara de la MLB en Estados Unidos, sino que es un héroe nacional en Japón, atrayendo contratos multimillonarios de marcas asiáticas que buscan exposición global, algo que ni siquiera figuras de la talla de Juan Soto o Mike Trout han logrado capitalizar a esa escala.

El valor de la marca personal

El ascenso de Juan Soto al cuarto puesto con 7 millones refleja su creciente estatus tras su consolidación en Nueva York, superando a una leyenda establecida como Mike Trout, quien ha visto sus ingresos comerciales estabilizarse en los 3.5 millones.

Shohei Ohtani no solo está jugando un deporte distinto en el diamante, sino que está operando en una liga económica propia que ha dejado al resto de las figuras de MLB compitiendo por un lejano segundo lugar.