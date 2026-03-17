MLB: Jesús Luzardo brilla en día que hubiese sido el abridor de Venezuela en la final

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El lanzador zurdo Jesús Luzardo cumplió con una destacada actuación este martes en el Spring Training, al completar cinco entradas en blanco frente a los Mellizos de Minnesota. A pesar de los acercamientos de la selección de Venezuela para contar con sus servicios en la instancia decisiva del Clásico Mundial de Beisbol, el serpentinero mantuvo su decisión de permanecer con los Filis de Filadelfia para priorizar su preparación de cara a la temporada regular de la MLB.

Dominio absoluto sobre la lomita ante Minnesota

Luzardo mostró solvencia durante su apertura, permitiendo únicamente cinco imparables, todos ellos sencillos. Su labor se extendió por 77 lanzamientos, de los cuales 49 fueron strikes, logrando una efectividad del 64% en la zona de sentencia. El siniestro ponchó a cinco bateadores y otorgó un solo boleto, adjudicándose la victoria en el encuentro de pretemporada.

De acuerdo con los datos de Baseball Savant, el repertorio del lanzador estuvo compuesto por 25 cambios de velocidad, 23 rectas de cuatro costuras, 15 sweepers, ocho sinkers y seis sliders. Luzardo registró el envío más rápido del compromiso, alcanzando las 98.6 millas por hora, y lideró la jornada con 10 swings fallidos provocados.

La decisión de ausentarse del Clásico Mundial

La gerencia de la selección de Venezuela contactó nuevamente a Luzardo antes de la final contra Estados Unidos para evaluar su disponibilidad. De haber aceptado la convocatoria, el zurdo de ascendencia zuliana se perfilaba como el abridor principal del juego de campeonato por encima de Eduardo Rodríguez. No obstante, el jugador declinó la invitación por segunda vez.

Tras firmar una extensión de contrato la semana pasada, el lanzador busca evitar cargas excesivas de trabajo antes del inicio del calendario oficial. Aunque su velocidad promedio mostró un ligero descenso respecto al año anterior (una milla menos en la recta y tres millas en el cambio), el cuerpo técnico de los Filis considera que este ajuste es parte natural de su proceso de acondicionamiento físico.