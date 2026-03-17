MLB confirma suspensión de 80 juegos sobre Johan Rojas por uso de sustancias prohibidas

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El jardinero de los Philadelphia Phillies, Johan Rojas, ha recibido un golpe devastador para su carrera y para las aspiraciones de su equipo. Este lunes, las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) confirmó la suspensión de 80 juegos sin goce de sueldo para el dominicano, tras dar positivo por boldenona, una sustancia prohibida utilizada para mejorar el rendimiento deportivo.

La sanción se hizo oficial luego de que el árbitro independiente Martin F. Scheinman desestimara una apelación presentada por la Asociación de Jugadores, confirmando que el castigo debe cumplirse de manera inmediata.

El costo financiero y el calendario de regreso

Si el clima lo permite y no hay suspensiones por lluvia, Rojas podría volver a los diamantes el 25 de junio. Sin embargo, el impacto en su bolsillo será considerable: el jardinero perderá aproximadamente 395,305 dólares de su salario.

Su contrato para 2026 estipula 803,500 dólares en las Mayores y 321,826 dólares en las menores, pero al abarcar 92 de los 187 días de la temporada regular, la multa proporcional es severa. Además, hay una cláusula que duele más que el dinero: Rojas tiene prohibido participar en la postemporada de 2026, sin importar si los Phillies clasifican.

Un historial de altibajos

A sus 25 años, Rojas no ha logrado consolidarse del todo en el máximo nivel. La temporada pasada dejó un promedio de .224 con apenas un cuadrangular, 18 remolcadas y 12 bases robadas. Su falta de consistencia con el madero provocó que el 1 de agosto fuera enviado a Triple-A Lehigh Valley, donde permaneció el resto del año.

En los actuales entrenamientos de primavera, el panorama no lucía mucho mejor; registraba un discreto 3 de 15 en el plato. A nivel histórico, mantiene un promedio vitalicio de .252 tras 250 encuentros disputados en las Grandes Ligas.

Ausencia en el Clásico y tendencia en la liga

La noticia aclara por qué el jardinero fue descartado de la selección de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol justo antes del inicio del torneo. Lo que en su momento pareció una decisión técnica, hoy revela un trasfondo mucho más complicado.

Rojas se convierte en el sexto jugador sancionado en lo que va de año por infracciones relacionadas con el protocolo de sustancias prohibidas, y el tercero bajo el acuerdo directo de la MLB, lo que subraya la política de "tolerancia cero" que la liga está aplicando para mantener la integridad del juego.