El beisbol del futuro: Los "árbitros robot" ahora decidirán sobre los swings

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Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) continúan su metamorfosis. Lo que comenzó como un experimento en categorías inferiores está por dar el salto definitivo: el sistema de tecnología para árbitros, diseñado para sentenciar los polémicos swings controlados (check swings), se expandirá de Clase A a la categoría Triple-A.

El fin del misterio en el swing

A partir del 5 de mayo, la Liga de la Costa del Pacífico de Triple-A adoptará este sistema. La regla es clara y busca eliminar la subjetividad del juicio humano: se considerará que hubo swing si el ángulo entre la cabeza y el mango del bate supera los 45 grados.

Según un memorándum de Joe Martínez, vicepresidente de estrategia de la MLB, las pruebas preliminares ya muestran resultados: la tasa de ponches se redujo en un 3% el año pasado. Además, los árbitros de la Liga Internacional recibirán instrucciones para aplicar este umbral de manera visual, aportando un estándar que las Reglas Oficiales de Béisbol omitieron durante más de un siglo.

La "conquista" de la segunda base

El diamante también sufrirá una modificación física. Tras el éxito de las bases más grandes en 2023, la MLB probará mover ligeramente la segunda base para situarla completamente dentro del cuadro interior.

Este ajuste reducirá en 9 pulgadas la distancia entre la primera y la segunda base, así como entre la segunda y la tercera. El objetivo es claro: incentivar el robo de bases, cuya tasa de éxito cayó del 80.2% en 2023 al 77.8% el año pasado.

Desafíos tecnológicos y el reloj de lanzamiento

El Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes (ABS), el famoso "árbitro robot", debutará oficialmente el 25 de marzo. Bajo este esquema, bateadores, receptores y lanzadores podrán apelar decisiones humanas. Cada equipo contará con dos desafíos iniciales y conservará el suyo si la apelación es exitosa.

Por otro lado, ante un ligero aumento en el tiempo promedio de los juegos (que pasó de 2:36 en 2024 a 2:38 en 2025), se aplicarán medidas de rigor: