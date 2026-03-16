El regreso medido de Shohei Ohtani: Los Dodgers cuidan a su estrella

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Los Dodgers de Los Ángeles han decidido gestionar con cautela el regreso total de su superestrella, Shohei Ohtani, a la rotación de abridores. Tras un 2025 donde retomó sus funciones de doble vía, el equipo planea una reintroducción gradual para asegurar la salud a largo plazo del fenómeno japonés.

Un inicio con límites establecidos

El mánager del equipo, Dave Roberts, informó este lunes que se espera que Ohtani lance al menos de tres a cuatro entradas por partido durante el inicio de la nueva campaña, según un reporte de Fabian Ardaya de The Athletic. Esta estrategia busca proteger el brazo del tres veces (o cuatro, dependiendo del cierre de premios) Jugador Más Valioso, quien sigue bajo estrecha vigilancia tras su historial médico.

El camino tras la cirugía

Cabe recordar que Ohtani hizo su debut como lanzador en 2025 a mediados de junio, marcando su retorno oficial al montículo tras someterse a su segunda cirugía de codo en septiembre de 2023.

A pesar de un inicio cauteloso en la temporada regular anterior, registró números sólidos: una efectividad de 2.87, un FIP de 1.90 y 62 ponches en 47 entradas de labor (14 de ellas como abridor). Además, su aporte en la postemporada fue vital; lanzó 20 1/3 entradas adicionales con una efectividad de 4.43, ayudando a los Dodgers a conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva.

Yamamoto toma el mando en el Opening Day

Mientras Ohtani recupera su carga de trabajo habitual, Roberts también confirmó que Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, será el encargado de subir al montículo para el Día Inaugural por segundo año consecutivo.

Los Dodgers iniciarán la defensa de su corona en casa, enfrentando a los Arizona Diamondbacks el próximo 26 de marzo. Se espera que la combinación de Yamamoto como as y el regreso progresivo de Ohtani consoliden a Los Ángeles como el rival a batir en la Liga Nacional.