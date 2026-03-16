MLB: Manager de Estados Unidos celebra la victoria de Venezuela ante Japón

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La selección de Estados Unidos aseguró su lugar en la final del Clásico Mundial de Béisbol tras superar a República Dominicana en un intenso duelo de semifinales con marcador final de dos carreras a una. El triunfo desató la celebración en el dugout norteamericano, pero también dejó un momento curioso protagonizado por su mánager, Mark DeRosa.

Tras el encuentro, el estratega estadounidense habló con los medios que hicieron énfasis en la victoria de Venezuela ante Japón en los cuartos de final y con esto, recordó un capítulo especial de su carrera como pelotero: Su paso por la liga invernal venezolana a finales de los años noventa. Aquella experiencia, aseguró, le permitió conocer de cerca la pasión con la que se vive el béisbol en el país sudamericano.

Clásico Mundial - Mark DeRosa

El dirigente de Estados Unidos, Mark DeRosa, no ocultó su emoción después de la victoria. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, dedicó parte de sus declaraciones a recordar la etapa que vivió en Venezuela en 1999, cuando participó en la liga invernal como parte de su proceso de desarrollo profesional dentro de un terreno de juego.

DeRosa destacó que aquella experiencia le permitió comprender la intensidad del béisbol caribeño y el nivel competitivo de sus jugadores que hacen vida en estos campeonatos. Según explicó, desde entonces mantiene un profundo respeto por la cultura beisbolera venezolana y por muchas amistades que ha podido construir.

Durante sus declaraciones también mencionó al actual dirigente de Venezuela, Omar López, a quien elogió por su trabajo al frente del conjunto nacional. El mánager estadounidense aseguró que conoce su trayectoria y valoró la manera en que ha conducido al equipo en el torneo.

Finalmente, no hay dudas de que Estados Unidos se prepara para disputar la final del torneo, pero entendiendo que, si es contra Venezuela, será una final bastante difícil de ganar, gracias a la calidad de los criollos dentro del terreno de juego.