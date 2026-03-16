Clásico Mundial: Este es el lineup de Venezuela para la semifinal ante Italia

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Llegó la hora de la verdad. Este lunes 16 de marzo, Venezuela saltará al terreno de juego del loanDepot Park de Miami, con el firme objetivo de hacer historia y conseguir su primera final histórica en un Clásico Mundial de Beisbol. Pero antes, los criollos tendrán que derrotar a la gran sorpresa del campeonato: Italia.

Para este trascendental compromiso, uno de los más importantes en la historia del beisbol venezolano, el manager Omar López ha presentado un lineup bastante similar al que derrotó a Japón en cuartos de final, solo con una modificación realizada: William Contreras ocupará la receptoría en lugar de Salvador Pérez.

Lineup de Venezuela vs Italia:

Como ha sido costumbre, Venezuela mantiene a Ronald Acuña Jr., su gran figura, como primer bate del equipo, una situación ventajosa además para este encuentro, ya que la "Bestia" tiene números formidables de por vida ante Aaron Nola.

William Contreras ocupará la receptoría del equipo, mientras que Salvador Pérez estará en la banca. El movimiento tiene sentido, ya que Contreras tiene ocho intrapables en 29 turnos ante Aaron Nola, siendo el segundo toletero criollo que más lo ha podido castigar en su carrera en las Grandes Ligas.

Además, tal y como se había anunciado, Keider Montero será el encargado de subir a la lomita desde el inicio, con la misión de silenciar de manera exitosa a una ofensiva italiana que ha estado realmente intratable en lo que va del Clásico Mundial.