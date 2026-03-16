Clásico Mundial de Beisbol

Manager de Japón renuncia y da una lección de honor y valores

Hirokazu Ibata dio un paso al costado de la selección nipona luego de caer ante Venezuela

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Meridiano

Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 03:42 pm
Manager de Japón renuncia y da una lección de honor y valores
Hirokazu Ibata / Foto: AP
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La eliminación de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una de las noticias más llamativas del torneo: la renuncia del estratega Hirokazu Ibata como manager de la selección nipona tras la derrota frente a Selección de béisbol de Venezuela.

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El conjunto conocido como “Samurai Japan” cayó con marcador de 8-5 en los cuartos de final, resultado que significó un duro golpe para el vigente campeón del torneo y que además lo dejó fuera de las semifinales por primera vez en su historia dentro de este certamen.

Tras el encuentro, Ibata decidió asumir la responsabilidad deportiva del resultado y presentar su renuncia al cargo. La decisión no tardó en resonar dentro del béisbol internacional, ya que refleja una característica profundamente arraigada en la cultura japonesa: el sentido del honor y la responsabilidad colectiva.

En Japón es común que los líderes asuman públicamente las consecuencias de los fracasos deportivos o institucionales. En ese contexto, la dimisión del dirigente se interpreta como un acto de respeto hacia los fanáticos y hacia la tradición del béisbol japonés, una de las más disciplinadas del mundo. Una cultura muy distinta a la que se vive en Latinoamérica y en Venezuela, sin duda alguna.

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